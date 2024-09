Darderi si arrende a Kukushkin: esordio amarissimo ad Hangzhou

L’avventura di Luciano Darderi all’ATP 250 di Hangzhou si è conclusa prematuramente. Il giovane italiano, classe 2002, è stato eliminato al primo turno dal veterano kazako Mikhail Kukushkin con il punteggio di 6-3 6-4. La partita, disputata in un campo centrale quasi deserto – situazione che purtroppo affligge molti tornei cinesi – ha visto Kukushkin conquistare la sua prima vittoria in un tabellone principale ATP del 2024.

La scarsa affluenza di pubblico al torneo di Hangzhou rimane un tema di riflessione per gli organizzatori e l’ATP, evidenziando la necessità di strategie per aumentare l’interesse e la partecipazione dei tifosi nei tornei asiatici.

Il match è iniziato in modo promettente per Darderi, che ha approfittato di un Kukushkin inizialmente falloso per portarsi in vantaggio di un break. Tuttavia, l’esperienza del kazako ha presto preso il sopravvento. Dopo aver pareggiato i conti sul 2-2, Kukushkin ha gradualmente preso il controllo del gioco. Un passaggio a vuoto di Darderi sul 3-4 ha permesso al kazako di strappare il servizio a zero e chiudere rapidamente il primo set.

Nel secondo parziale, Darderi ha faticato a trovare il suo ritmo abituale, apparendo in difficoltà e con risorse limitate. Nonostante un tentativo di rimonta che lo ha portato sul 4-4 dal 2 a 4, dopo aver anche richiesto un medical timeout, l’italiano non è riuscito a invertire l’inerzia del match. Kukushkin ha ritrovato la concentrazione nel momento decisivo, chiudendo l’incontro per 6 a 4 piazzando il break decisivo proprio sul 4 pari.

Le statistiche raccontano di una giornata complicata per Darderi, soprattutto al servizio. Nonostante gli otto ace messi a segno, il giovane azzurro ha chiuso con un preoccupante 28% di punti vinti con la seconda di servizio (7/25), un dato che solleva interrogativi sulla sua condizione fisica.

Luciano avrà ora l’opportunità di riscattarsi nei prossimi appuntamenti asiatici: lo attendono i tornei di Tokyo e Shanghai, prima di fare ritorno in Europa per l’ATP di Stoccolma.

Per Kukushkin, invece, questa vittoria rappresenta un importante ritorno al successo nel circuito maggiore, che mancava dal Masters 1000 di Shanghai del 2023. Il kazako dimostra ancora una volta la sua esperienza e la capacità di essere competitivo ai massimi livelli.

ATP Hangzhou Luciano Darderi [5] Luciano Darderi [5] 3 4 Mikhail Kukushkin Mikhail Kukushkin 6 6 Vincitore: Kukushkin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 4-4 → 4-5 M. Kukushkin 0-15 0-30 df 15-30 ace 15-40 3-4 → 4-4 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-3 → 2-3 M. Kukushkin 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 1-1 → 1-2 M. Kukushkin 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 M. Kukushkin 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 L. Darderi 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 M. Kukushkin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 L. Darderi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 M. Kukushkin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 2-2 → 2-3 L. Darderi 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 M. Kukushkin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 2-0 → 2-1 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 1-0 → 2-0 M. Kukushkin 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 1-0

Statistiche 🇮🇹 L. Darderi 🇰🇿 M. Kukushkin Punteggio servizio 207 258 Ace 8 6 Doppi falli 1 3 Percentuale prime di servizio 55% (31/56) 59% (37/63) Punti vinti con la prima 65% (20/31) 76% (28/37) Punti vinti con la seconda 28% (7/25) 42% (11/26) Palle break salvate 20% (1/5) 71% (5/7) Giochi di servizio giocati 9 10 Punteggio risposta 131 232 Punti vinti in risposta sulla prima 24% (9/37) 35% (11/31) Punti vinti in risposta sulla seconda 58% (15/26) 72% (18/25) Palle break convertite 29% (2/7) 80% (4/5) Giochi di risposta giocati 10 9 Punti vinti a rete 33% (1/3) 83% (5/6) Vincenti 16 17 Errori non forzati 34 29 Punti vinti al servizio 48% (27/56) 62% (39/63) Punti vinti in risposta 38% (24/63) 52% (29/56) Punti totali vinti 43% (51/119) 57% (68/119) Velocità massima servizio 214 km/h 198 km/h Velocità media prima di servizio 185 km/h 184 km/h Velocità media seconda di servizio 143 km/h 138 km/h





Francesco Paolo Villarico