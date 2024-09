ATP 250 Chengdu e Hangzhou: Il programma completo di Mercoledì 18 Settembre 2024. In campo tre azzurri

ATP 250 Chengdu 🇨🇳 (Cina) – Il programma di domani

Center Court – ore 07:00

Adam Walton vs Lukas Klein

Taro Daniel vs Lorenzo Sonego

Giovanni Mpetshi Perricard vs Fajing Sun (Non prima 10:30)

Court 1 – ore 07:00

Terence Atmane vs Yan Bai

Shintaro Mochizuki vs Li Tu

Toshihide Matsui / Adam Walton vs Yuki Bhambri / Albano Olivetti (Non prima 10:00)

Court 2 – ore 07:00

Alibek Kachmazov vs Jie Cui

Beibit Zhukayev vs Federico Agustin Gomez

ATP 250 Hangzhou 🇨🇳 (Cina) – Il programma di domani

CENTER COURT – ore 06:00

Coleman Wong vs Rigele Te

Luca Nardi vs Fabian Marozsan (Non prima 08:00)

Luciano Darderi vs Mikhail Kukushkin

Marin Cilic vs Zachary Svajda (Non prima 13:30)

COURT 1 – ore 06:00

Mitchell Krueger vs Yasutaka Uchiyama

Jamie Murray / John Peers vs Yoshihito Nishioka / Kaito Uesugi (Non prima 08:00)

Rinky Hijikata / Mackenzie McDonald vs Rithvik Choudary Bollipalli / Arjun Kadhe

COURT 2 – ore 06:00

Marco Trungelliti vs James McCabe

Dalibor Svrcina vs Denis Yevseyev