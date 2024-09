Hewitt critica il formato della Davis: “È stupido, ringrazio i miei ragazzi per l’impegno”

Lleyton Hewitt continua la sua “crociata” contro l’attuale status quo della Davis Cup, che a suo dire ha un formato “stupito” e non favorisce l’impegno e presenza dei giocatori. Già in passato, dalla rivoluzione targata Haggerty-Pique, l’ex campione australiano non ha lesinato critiche al nuovo formato della Davis; dopo il passaggio del turno del suo team che sarà di nuovo in gara a Malaga a novembre per la final 8, ecco che Hewitt ha ringraziato i suoi atleti per l’impegno, ma anche sottolineato storture e difficoltà dell’evento.

“Abbiamo avuto questa settimana alcuni ragazzi piuttosto malconci”, afferma Hewitt. “Sarebbe stato molto facile per alcuni di loro non presentarsi affatto, ma sono venuti e hanno indossato il ‘Green and Gold’ (i colori australiani, ndr), e hanno fatto assolutamente tutto ciò che ho chiesto loro. Sono super orgoglioso di loro”.

Hewitt sottolinea come i migliori atleti del mondo sono costretti a scegliere tra rappresentare il loro paese in Davis, in un momento della stagione molto critico subito dopo US Open, o prendersi il tempo necessario per il riposo dopo aver giocato per un titolo importante.

“Cercare di chiedere ai giocatori di giocare il secondo giorno dopo la fine di uno Slam non è facile”, continua Hewitt. “Questa è la parte stupida di questo formato, non credete? Potrei continuare a dirlo all’infinito. Nel vecchio formato (solo weekend), almeno avevi tempo fino a venerdì prima di dover giocare. Ora giocare martedì è ridicolo. È sbagliato. Ma il formato è quello che è”.

Mario Cecchi