Coppa Davis: Tutti gli Scenari di Qualificazione

La Coppa Davis 2024 entra nella sua fase cruciale, con l’Italia che si trova in una posizione favorevole dopo la vittoria contro il Belgio. Analizziamo gli scenari di qualificazione per gli Azzurri e la situazione negli altri gironi.

Il Cammino dell’Italia

Dopo le vittorie contro Brasile e Belgio, l’Italia guida il proprio girone con 2 successi, seguita da Olanda e Belgio con 1 vittoria ciascuna, mentre il Brasile chiude a 0. L’ultimo turno vedrà l’Italia affrontare l’Olanda e il Belgio sfidare il Brasile.

Gli scenari di qualificazione per l’Italia sono i seguenti:

1. Qualificazione diretta in caso di vittoria contro l’Olanda.

2. Qualificazione assicurata se il Brasile batte il Belgio, indipendentemente dal risultato dell’Italia.

3. In caso di sconfitta contro l’Olanda e vittoria del Belgio sul Brasile, l’Italia sarebbe eliminata a meno che Olanda e Belgio non vincano entrambe 2-1. In quest’ultimo caso, la classifica verrebbe determinata dalla percentuale di set vinti e persi nel girone.

La Situazione negli Altri Gironi

Gironi B e C: Già Decisi

– Girone B (Valencia): Spagna e Australia qualificate.

– Girone C (Zhuhai): USA e Germania qualificate.

In entrambi i casi, l’ultima giornata determinerà solo l’ordine di classifica tra le due qualificate.

Girone D: Ancora Tutto da Decidere

Il gruppo D, a Manchester, presenta una situazione intricata:

– Canada: 2 vittorie (5 match vinti, 1 perso)

– Argentina: 1 vittoria (3 match vinti, 3 persi)

– Gran Bretagna: 1 vittoria (3 match vinti, 3 persi)

– Finlandia: 0 vittorie (1 match vinto, 5 persi)

L’ultimo turno vedrà Canada-Gran Bretagna e Argentina-Finlandia. Gli scenari possibili sono:

1. Vittorie di Canada e Argentina:

– 1° Canada, 2° Argentina

2. Vittorie di Canada e Finlandia:

– 1° Canada

– 2° posto deciso dal conteggio dei match

3. Vittorie di Gran Bretagna e Argentina:

– Classifica decisa dal conteggio dei match tra le tre squadre

4. Vittorie di Gran Bretagna e Finlandia:

– 1° Gran Bretagna, 2° Canada





