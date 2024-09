Novak Djokovic: “L’Oro Olimpico, il più grande risultato della mia carriera”

Novak Djokovic, fresco vincitore della medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Parigi, ha condiviso riflessioni profonde sulla sua straordinaria carriera in un’intervista esclusiva con RTS. Il campione serbo, attualmente impegnato in Coppa Davis, ha rivelato che la vittoria olimpica rappresenta il punto più alto dei suoi numerosi successi.

“La medaglia d’oro olimpica è il più grande risultato della mia carriera finora,” ha dichiarato Djokovic. “Principalmente perché ho avuto l’opportunità di rappresentare ancora una volta la Serbia in un evento sportivo di importanza mondiale. Inoltre, considerando la mia storia olimpica, fatta di sconfitte dolorose, questa vittoria assume un significato ancora più speciale.”

Il cammino di Djokovic verso l’oro non è stato privo di ostacoli. A 37 anni, e dopo un intervento chirurgico al ginocchio, il serbo è arrivato a Parigi senza aver vinto alcun titolo nella stagione. “I Giochi Olimpici si svolgono solo ogni quattro anni. Sono arrivato a questi Giochi senza aver vinto nessun titolo in precedenza quest’anno. Mi sono operato al ginocchio, ho 37 anni, ho battuto un avversario che mi aveva appena sconfitto a Wimbledon… Tutto questo lo rende molto speciale. È il più grande insieme di emozioni della mia carriera, è difficile descriverlo a parole,” ha aggiunto Djokovic.

Il campione serbo ha anche parlato della pressione che accompagna le sue prestazioni. “C’è sempre una pressione generale per vincere, ma anche da me stesso, essendo un perfezionista. I Giochi Olimpici erano il mio obiettivo principale. Ero molto preoccupato dopo l’infortunio al ginocchio al Roland Garros, ma quando sono riuscito a giocare la finale di Wimbledon, mi sono sentito sollevato perché sapevo che sarei stato pronto per le Olimpiadi.”

Djokovic ha anche ricordato il suo primo grande successo, la vittoria agli Australian Open nel 2008. “Fu allora che iniziai a credere di poter vincere i Grand Slam nell’era di Federer e Nadal. Adoro l’estate australiana: il campo veloce, lo stadio, soprattutto le partite notturne, la grande comunità serba… Inoltre, è proprio all’inizio della stagione e ho sempre voluto usare Melbourne come trampolino di lancio per il resto dell’anno.”





Francesco Paolo Villarico