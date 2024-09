Fritz trionfa in un match in cinque set: sfiderà Sinner nella finale degli US Open 2024 (Video)

In una semifinale tutta americana che resterà negli annali, Taylor Fritz ha conquistato il suo posto nella finale degli US Open 2024 dopo una straordinaria vittoria in cinque set contro il connazionale Frances Tiafoe. Il numero 12 del mondo ha dimostrato una resistenza eccezionale, superando il suo avversario con il punteggio di 4-6, 7-5, 4-6, 6-4, 6-1 in un incontro durato 3 ore e 21 minuti.

La partita è stata caratterizzata da continui capovolgimenti di fronte, riflettendo l’andamento altalenante di entrambi i giocatori. Tiafoe ha iniziato in sordina, faticando con il servizio, mentre Fritz ha sfruttato la sua aggressività e precisione per prendere il comando iniziale. Tuttavia, il pubblico dell’Arthur Ashe Stadium, inizialmente neutrale, ha iniziato a supportare Tiafoe, spingendolo a una reazione che gli ha permesso di aggiudicarsi il primo set.

Il servizio, come in tutto il torneo, si è rivelato un fattore cruciale. Fritz ha saputo sfruttare i momenti di debolezza di Tiafoe, specialmente nel quinto set decisivo, dove il fantasma dei doppi falli ha tormentato la testa di serie numero 20.

Nonostante Tiafoe sia riuscito a portarsi in vantaggio per due set a uno, Fritz ha dimostrato una forza mentale straordinaria. Nel quarto set, ha alzato il livello del suo gioco, salendo costantemente a rete e riducendo al minimo gli errori non forzati. Questa strategia ha pagato dividendi, permettendogli di forzare il quinto set.

Il momento chiave della partita è arrivato proprio nell’ultimo parziale. Tiafoe, visibilmente scosso, ha ceduto rapidamente terreno. Fritz, fiutando la vittoria, ha accelerato il ritmo, lasciando il suo avversario senza risposta. Con un parziale di 6-1 nel set decisivo, Fritz ha suggellato una vittoria che lo proietta nella storia del tennis americano.

Ora, Taylor Fritz si prepara ad affrontare la sfida più grande della sua carriera: la finale degli US Open 2024 contro Jannik Sinner. Per l’americano, sarà l’occasione di scrivere una pagina indelebile nella storia del tennis, cercando di conquistare il suo primo titolo del Grande Slam davanti al pubblico di casa.

La finale si preannuncia come un incontro di altissimo livello, con Fritz che cercherà di sfruttare il momentum di questa straordinaria semifinale per sorprendere il n.1 del mondo.

Slam Us Open T. Fritz [12] T. Fritz [12] 4 7 4 6 6 F. Tiafoe [20] F. Tiafoe [20] 6 5 6 4 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-1 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 ace 5-1 → 6-1 F. Tiafoe 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 15-40 df 4-0 → 4-1 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 3-0 → 4-0 T. Fritz 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 2-0 → 3-0 F. Tiafoe 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 1-0 → 2-0 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 40-40 df 40-A 5-4 → 6-4 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-3 → 4-4 T. Fritz 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 ace 3-3 → 4-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 F. Tiafoe 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 2-1 → 2-2 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 T. Fritz 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 T. Fritz 15-0 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-3 → 2-4 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 T. Fritz 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 F. Tiafoe 0-15 0-30 0-40 df 6-5 → 7-5 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 F. Tiafoe 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 T. Fritz 15-0 30-0 ace 40-0 4-4 → 5-4 F. Tiafoe 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 F. Tiafoe 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 T. Fritz 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 3-5 → 4-5 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 ace A-40 3-4 → 3-5 T. Fritz 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 3-3 → 3-4 F. Tiafoe 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 T. Fritz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 3-2 F. Tiafoe 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 T. Fritz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 1-0 → 2-0 T. Fritz 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Statistiche 🇺🇸 T. Fritz 🇺🇸 F. Tiafoe Ace 16 11 Doppi falli 3 9 Percentuale prime di servizio 58% (76/131) 54% (71/131) Punti vinti con la prima 75% (57/76) 80% (57/71) Punti vinti con la seconda 65% (36/55) 45% (27/60) Punti vinti a rete 74% (14/19) 58% (15/26) Palle break convertite 55% (6/11) 80% (4/5) Punti vinti in risposta 36% (47/131) 29% (38/131) Vincenti 42 38 Errori non forzati 35 50 Punti totali vinti 140 122 Distanza coperta 13764.0 ft 13552.1 ft Distanza coperta per punto 52.5 ft 51.7 ft





Francesco Paolo Villarico