WTA 250 Monastir: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. Due azzurre al via

WTA 250 Monastir – Tabellone Principale – hard

(1) Elise Mertens vs Anastasia Zakharova

Lesia Tsurenko vs Eva Lys

Rebeka Masarova vs Qualifier

Qualifier vs (6) Greet Minnen

(3) Diane Parry vs (WC) Chiraz Bechri

Qualifier vs Suzan Lamens

(WC) Priska Nugroho vs Mai Hontama

Qualifier vs (5) Jaqueline Cristian

(7) Lucia Bronzetti vs Dalma Galfi

Ann Li vs (WC) Kristina Mladenovic

Alycia Parks vs Yuriko Miyazaki

Qualifier vs (4) Nadia Podoroska

(8) Anna Blinkova vs Sara Sorribes Tormo

Mayar Sherif vs Jana Fett

Rebecca Sramkova vs Qualifier

Marina Bassols Ribera vs (2) Clara Burel

(1) Elsa Jacquemotvs (WC) Chahd TourkhaniSophie Changvs (7) Oksana Selekhmeteva

(2) Yuliia Starodubtseva vs Amandine Hesse

Marina Melnikova vs (9) Aliona Falei

(3) Zeynep Sonmez vs Magali Kempen

(WC) Nour Sahnoun vs (8) Elena Pridankina

(4) Maria Timofeeva vs Camilla Rosatello

Martyna Kubka vs (11) Alina Korneeva

(5) Sonay Kartal vs (WC) Ranim Rassil

Ayla Aksu vs (12) Mariam Bolkvadze

(6) Antonia Ruzic vs Jacqueline Cabaj Awad

(WC) Lina Soussi vs (10) Jodie Burrage

Court 1 – ore 16:00

Sophie Chang vs (7) Oksana Selekhmeteva Inizio 16:00

Lina Soussi vs (10) Jodie Burrage

Nour Sahnoun vs (8) Elena Pridankina

(5) Sonay Kartal vs Ranim Rassil

Court 2 – ore 16:00

Marina Melnikova vs (9) Aliona Falei Inizio 16:00

(6) Antonia Ruzic vs Jacqueline Cabaj Awad

Martyna Kubka vs (11) Alina Korneeva

Ayla Aksu vs (12) Mariam Bolkvadze