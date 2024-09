Trionfo storico agli US Open: Errani e Vavassori campioni nel doppio misto (Video)

Una giornata memorabile per il tennis italiano si è appena conclusa agli US Open, con Sara Errani e Andrea Vavassori che hanno scritto una pagina di storia vincendo il titolo nel doppio misto.

La coppia azzurra ha trionfato nella finale dell’ultimo Slam della stagione, superando i padroni di casa Donald Young e Taylor Townsend con il punteggio di 7-6(0) 7-5. Una vittoria in due set che conferma l’ottimo affiatamento tra i due giocatori italiani.

Ciò che rende questa vittoria ancora più straordinaria è il fatto che Errani e Vavassori hanno raggiunto questo traguardo storico solamente alla loro terza partecipazione come coppia in un torneo. Un risultato che sottolinea non solo il loro talento individuale, ma anche la loro rapida intesa sul campo.

Con questo successo, Sara Errani e Andrea Vavassori entrano di diritto nella storia del tennis italiano: sono infatti la prima coppia 100% italiana a conquistare un titolo di doppio misto in un torneo del Grande Slam. Un’impresa che aggiunge lustro al già ricco palmares del tennis azzurro e che apre nuove prospettive per il futuro.

Questa vittoria rappresenta un momento di grande orgoglio per tutto il movimento tennistico italiano, confermando ancora una volta la crescita e la competitività dei nostri atleti a livello internazionale.

Il doppio misto, spesso considerato una specialità di nicchia, trova in questa vittoria una nuova luce e potrebbe ora attirare maggiore attenzione nel panorama tennistico italiano. La combinazione di esperienza e freschezza portata da Errani e Vavassori potrebbe essere la chiave per futuri successi in questa disciplina.

Slam Us Open T. Townsend / D. Young T. Townsend / D. Young 6 5 S. Errani / A. Vavassori [3] S. Errani / A. Vavassori [3] 7 7 Vincitore: S. Errani/A. Vavassori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 T. Townsend / D. Young 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-6 → 5-7 S. Errani / A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 T. Townsend / D. Young 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 S. Errani / A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 4-4 → 4-5 T. Townsend / D. Young 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-4 → 4-4 S. Errani / A. Vavassori 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 T. Townsend / D. Young 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-4 → 2-4 S. Errani / A. Vavassori 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 T. Townsend / D. Young 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 S. Errani / A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 T. Townsend / D. Young 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-1 → 1-1 S. Errani / A. Vavassori 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 0-5* 0-6* 6-6 → 6-7 S. Errani / A. Vavassori 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-6 → 6-6 T. Townsend / D. Young 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 5-5 → 5-6 S. Errani / A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 T. Townsend / D. Young 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 S. Errani / A. Vavassori 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-3 → 4-4 T. Townsend / D. Young 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 3-3 → 4-3 S. Errani / A. Vavassori 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-2 → 3-3 T. Townsend / D. Young 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 S. Errani / A. Vavassori 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 T. Townsend / D. Young 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Errani / A. Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 T. Townsend / D. Young 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Statistiche 🇺🇸 Townsend/Young 🇮🇹 Errani/Vavassori Ace 3 4 Doppi falli 1 3 Percentuale prime di servizio 62% (42/68) 69% (46/67) Punti vinti con la prima 67% (28/42) 74% (34/46) Punti vinti con la seconda 54% (14/26) 62% (13/21) Punti vinti a rete 0% (0/0) 0% (0/0) Palle break convertite 50% (2/4) 43% (3/7) Punti vinti in risposta 30% (20/67) 38% (26/68) Vincenti 28 29 Errori non forzati 20 13 Punti totali vinti 62 73





Marco Rossi