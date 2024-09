ITF Vienna e Slobozia: I Main Draw

ITF VIENNA(Aut 75k terra)

Nuria Brancaccio vs Matilde Paoletti

Ipek Oz vs Sinja Kraus

Anna Pircher vs Julia Grabher

Lola Radivojevic vs [6] Lina Gjorcheska

[3] Lucija Ciric bagaric vs TBD

TBD vs TBD

Tena Lukas vs Gina Feistel

Nastasja Schunk vs [8] Dalila Jakupovic

[7] Barbora Palicova vs Madson Sieg

Ayla Aksu vs Tamara Kostic

TBD vs TBD

[4] Katarzyna Kawa vs TBD

[5] Anastasiia Sobolieva vs TBD

Arabella Koller vs TBD

Diana Marcinkevica vs Aneta Kucmova

[2] Leyre Romero gormaz vs TBD

[1] Ekaterina Makarovavs Lidia EnchevaOana Gavrilavs Mia RisticIrina Fetecauvs Alexia Iulia MargineanBianca Elena Barbulescuvs [6] Dejana Radanovic

[3] Cristina Dinu vs Georgia Andreea Craciun

Federica Urgesi vs Maria Sara Popa

Andreea Amalia Rosca vs Oana Georgeta Simion

Ilinca Dalina Amariei vs [7] Angela Fita boluda

[5] Patricia Maria Tig vs Ekaterine Gorgodze

Dunja Maric vs Sada Nahimana

Nina Vargova vs Nicole Fossa huergo

Denislava Glushkova vs [4] Raluca Georgiana Serban

[8] Lucia Cortez llorca vs Tatiana Pieri

Mara Gae vs Ksenia Laskutova

Sandra Samir vs Briana Szabo

Alexandra Iordache vs [2] Irina Maria Bara