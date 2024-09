Zverev si apre sul rapporto con il padre-allenatore e guarda ai quarti degli US Open 2024 (Video)

Sincero nelle sue dichiarazioni, Alexander Zverev confessa il vero rapporto che ha con suo padre, che svolge anche il ruolo di allenatore dell’attuale numero 4 del mondo. Sascha, ai quarti di finale degli US Open 2024, spiega in conferenza stampa come mantiene fermi i suoi obiettivi, oltre ad analizzare il suo prossimo incontro nel Grand Slam newyorkese in cui affronterà Taylor Fritz.

Sull’avere suo fratello e suo padre come allenatori

“Fuori dal campo non passo niente di tempo con mio padre, quindi questo è un punto di partenza. Ne abbiamo abbastanza l’uno dell’altro sul campo. Siamo tutti adulti, tutti abbiamo una famiglia. Sappiamo tutti come funziona avere una famiglia. Mi piace perché la famiglia è sempre vicina, forse così senti meno la mancanza di casa. Credo che dipenda da come sia il tuo rapporto dentro e fuori dal campo.

So che ci sono alcuni giocatori che hanno il padre come allenatore e il rapporto è tossico, con molte liti, discussioni e cose che non sono sane. Devo dire che questo non è assolutamente il nostro caso. Ci capiamo fuori dal campo appena usciamo, e sul campo si tratta di allenarsi, si tratta di migliorare. Sta funzionando bene, sono il numero 4 del mondo”.

I suoi obiettivi

“L’infortunio non ha aiutato nel 2022. Credo di essere stato molto vicino a diventare il numero 1 del mondo in quella fase, solo matematicamente e in termini di punti. Poi non ho potuto giocare per sette mesi, quindi ovviamente è stato un duro colpo, ma resto molto motivato. Continuo a voler raggiungere alcuni dei miei sogni, alcuni dei miei obiettivi. Sono contento del livello di tennis che sto giocando. Sono soddisfatto di dove sono, soprattutto dopo l’infortunio”.

Prossimo incontro con Taylor Fritz

“In passato abbiamo avuto alcune ottime partite e anche battaglie molto dure, specialmente a Wimbledon, credo sia stato un buon incontro. Non ero al 100% in salute, non potevo muovermi come volevo, ma è stata comunque una buona partita. Ovviamente, mi aspetta un’altra dura battaglia. Siamo ai quarti di finale di un Grand Slam. Credo che da ora in poi non ci saranno partite facili”.