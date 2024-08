US Open 2024: Popyrin sugli scudi, elimina Djokovic!

Il serbo non usciva così presto a New York dal 2006

Clamoroso risultato nella notte a US Open: l’australiano Alexei Popyrin si regala il successo più importante in carriera battendo il 24 volte campione Slam Novak Djokovic al termine di una prestazione sontuosa, a tratti incredibile. 6-4 6-4 2-6 6-4 lo score conclusivo di una partita fantastica dell’australiano, che dopo la vittoria all’Open del Canada sembra aver trovato una nuova dimensione, assai più offensivo, continuo e sicuro nei propri mezzi.

Popyrin ha mostrato tutta la potenza del suo diritto, colpo a tratti irresistibile che ha stroncato la resistenza di un Djokovic apparso un po’ corto nel palleggio e non così efficace come nei suoi giorni migliori in risposta e incappato in ben 14 doppi falli complessivi (peggior prestazione in carriera relativamente a questo dato). Ma oltre ai doppi falli, Djokovic ha ricavato meno del solito col servizio ed è stato poco efficace sulle palle break procurate, ne ha sfruttate solo 4 delle 16 ottenute. Brutto in particolare il secondo set ceduto da Novak, nel quale a tratti è stato davvero in balia dell’avversario e incapace di trovare un modo per incidere e riprendersi. Una lentezza generale e titubanza che alla fine ha pagato a caro prezzo.

Dopo aver perso i primi due set, il serbo ha cercato una reazione nel terzo, vinto con un buon livello e approfittando del primo calo nell’intensità del rivale. Alla fine terzo set si ipotizzava che Popyrin fosse ormai calato e non riuscisse a ritrovare il massimo della sua spinta e focus e che, come accaduto molte altre volte, Djokovic avesse messo le mani sul match. Invece dall’avvio del quarto l’australiano è di nuovo salito in cattedra, portandosi avanti 5-2 e chiudendo l’incontro per 6-4, dopo aver subito un break servendo per chiudere.

Popyrin ha sorpreso per qualità generale del suo gioco, ma ancor più per tenuta mentale nella lotta. In tanti scambi ha resistito facendo letteralmente il tergicristallo e rigiocando palle difensive di qualità, mai tirate a caso, e così stroncando la spinta e morale del rivale. La reazione di Alexei nel quarto set è stata davvero importante, come anche l’essersi ripreso e aver chiuso il match dopo aver subito un contro break sul 5-2 del quarto parziale.

Djokovic non perdeva prima degli ottavi di finale a US Open dal 2006. È apparso lontano dai suoi giorni migliori per intensità ed efficacia, ma è corretto dare meriti a Popyrin, che lottato e corso molto, spingendo con forza e intensità. Alla domanda se la vittoria dell’oro olimpico a Parigi avesse avuto un impatto, Djokovic ha così risposto: “Ovviamente ha avuto un effetto. Ho speso un sacco di energia per vincere l’oro e sono arrivato a New York senza sentirmi riposato. Ho fatto del mio meglio, non ho avuto problemi fisici. Mi sentivo solo senza benzina, e si vedeva. Fin dal primo incontro non mi sono trovato bene su questo campo. La vita va avanti. Cercherò di tarare di nuovo la mia forma e non vedo l’ora di vedere cosa succederà”.

Djokovic chiude così il suo 2024 senza Slam, ma con l’Oro Olimpico, obiettivo che aveva messo in cima alle sue priorità. Dopo Carlos Alcaraz, US Open 2024 perde un altro dei suoi più attesi protagonisti. La parte bassa del tabellone ora è assai aperta.

Alexei Popyrin just claimed the biggest win of his career! pic.twitter.com/iYcCxnWmfX — US Open Tennis (@usopen) August 31, 2024

“È incredibile” commenta a caldo Popyrin, “sono arrivato tipo 15 volte al terzo turno di uno Slam ma non ero mai riuscito passare, Farlo contro il più grande sempre è qualcosa che non potevo nemmeno immaginare”. Popyrin trova ora Tiafoe, che ha superato in cinque tirati set Shelton. Il suo grande momento è confermato da questa statistica: nel mese di agosto ha battuto 4 top10.

A. Popyrin vs N. Djokovic



Slam Us Open A. Popyrin [28] A. Popyrin [28] 6 6 2 6 N. Djokovic [2] N. Djokovic [2] 4 4 6 4 Vincitore: A. Popyrin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 40-40 A-40 5-3 → 5-4 A. Popyrin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 5-2 → 5-3 N. Djokovic 15-0 ace 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace df A-40 40-40 ace df 40-A 4-2 → 5-2 A. Popyrin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 ace 3-2 → 4-2 N. Djokovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A df 2-2 → 3-2 A. Popyrin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-2 → 2-2 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 1-1 → 1-2 A. Popyrin 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 A. Popyrin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 A. Popyrin 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 df 40-A 2-3 → 2-4 N. Djokovic 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 A. Popyrin 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace ace 0-3 → 1-3 N. Djokovic 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-2 → 0-3 A. Popyrin 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 0-1 → 0-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Popyrin 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 5-4 → 6-4 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-3 → 5-4 A. Popyrin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 4-2 → 4-3 A. Popyrin 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 N. Djokovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 3-2 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 N. Djokovic 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Popyrin 15-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 N. Djokovic 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 N. Djokovic 0-15 0-30 0-40 4-4 → 5-4 A. Popyrin 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 A. Popyrin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 2-3 → 3-3 N. Djokovic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 A. Popyrin 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 A. Popyrin 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 N. Djokovic 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 0-1