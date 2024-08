US Open 2024: Cobolli vola al terzo turno, Cocciaretto si arrende a Pavlyuchenkova

Nottata agrodolce per il tennis italiano agli US Open 2024. Flavio Cobolli continua la sua avventura a Flushing Meadows, qualificandosi per il terzo turno, mentre Elisabetta Cocciaretto saluta il torneo al secondo ostacolo.

Cobolli, rimonta e terzo turno

Flavio Cobolli, testa di serie numero 31, ha superato in rimonta il belga Zizou Bergs con il punteggio di 4-6, 6-3, 7-5, 6-3 dopo 3 ore e 22 minuti di battaglia. Dopo un primo set ceduto per 6-4, l’azzurro ha alzato il livello del suo gioco, conquistando il secondo parziale per 6-3. La svolta del match è arrivata nel terzo set, vinto da Cobolli per 7-5 dopo aver rimontato uno svantaggio di 3 a 5 e annullato ben quattro palle set sul servizio del belga, prima di chiudere i conti nel quarto con un 6-3 che non lascia spazio a dubbi.

Il giovane italiano sfiderà il suo prossimo avversario, che sarà il russo Daniil Medvedev, numero 5 del seeding.

Slam Us Open F. Cobolli [31] F. Cobolli [31] 4 6 7 6 Z. Bergs Z. Bergs 6 3 5 3 Vincitore: F. Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 Z. Bergs 0-15 15-15 ace 30-30 30-40 5-3 → 6-3 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Z. Bergs 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 4-2 → 4-3 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-2 → 4-2 Z. Bergs 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-1 → 3-2 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Z. Bergs 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 2-0 → 2-1 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Z. Bergs 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 6-5 → 7-5 Z. Bergs 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 df 30-40 5-5 → 6-5 F. Cobolli 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Z. Bergs 0-15 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df 40-A df 3-5 → 4-5 F. Cobolli 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-4 → 3-5 Z. Bergs 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 Z. Bergs 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Z. Bergs 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-1 → 1-2 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Z. Bergs 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-3 → 6-3 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 F. Cobolli 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 3-1 → 4-1 Z. Bergs 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Z. Bergs 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 F. Cobolli 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Z. Bergs 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 4-5 → 4-6 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-5 → 4-5 Z. Bergs 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 3-4 → 3-5 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Z. Bergs 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-3 → 2-4 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Z. Bergs 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 F. Cobolli 0-15 df 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Z. Bergs 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Statistiche 🇮🇹 F. Cobolli 🇧🇪 Z. Bergs Ace 8 15 Doppi falli 6 13 Percentuale prime di servizio 54% (73/135) 51% (68/133) Punti vinti con la prima 78% (57/73) 78% (53/68) Punti vinti con la seconda 48% (30/62) 43% (28/65) Punti vinti a rete 64% (21/33) 63% (19/30) Palle break convertite 42% (5/12) 40% (2/5) Punti vinti in risposta 39% (52/133) 36% (48/135) Vincenti 39 40 Errori non forzati 39 48 Punti totali vinti 139 129 Distanza coperta 14188.1 ft 13578.0 ft Distanza coperta per punto 52.9 ft 50.7 ft

Cocciaretto, buon inizio e crollo fisico

Si ferma invece al secondo turno il cammino di Elisabetta Cocciaretto. La tennista marchigiana è stata sconfitta in rimonta dalla russa Anastasia Pavlyuchenkova con il punteggio di 5-7, 6-1, 6-2 dopo una battaglia di quasi due ore e mezza.

Cocciaretto ha iniziato alla grande, vincendo il primo set per 7-5 dopo essere stata sotto 5-2. Tuttavia, la svolta negativa è arrivata nel secondo parziale, quando l’azzurra non è riuscita a concretizzare ben sei palle break. Il crollo fisico è stato evidente, con Cocciaretto costretta a richiedere due medical timeout per problemi alla gamba sinistra.

Le statistiche raccontano di un match in cui l’italiana ha sfruttato solo 4 delle 13 palle break a disposizione, concludendo con 12 vincenti e 30 errori non forzati. Pavlyuchenkova, nonostante i 52 errori gratuiti, ha piazzato ben 44 vincenti che hanno fatto la differenza nei momenti chiave.

Slam Us Open E. Cocciaretto E. Cocciaretto 7 1 2 A. Pavlyuchenkova [25] A. Pavlyuchenkova [25] 5 6 6 Vincitore: A. Pavlyuchenkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 E. Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 A. Pavlyuchenkova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 E. Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 A. Pavlyuchenkova 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 0-3 → 1-3 E. Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 A. Pavlyuchenkova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 E. Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 A. Pavlyuchenkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df A-40 1-5 → 1-6 E. Cocciaretto 15-0 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 A. Pavlyuchenkova 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 E. Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 A. Pavlyuchenkova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 1-1 → 1-2 E. Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 A. Pavlyuchenkova 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 E. Cocciaretto 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 6-5 → 7-5 A. Pavlyuchenkova 15-0 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 E. Cocciaretto 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 A. Pavlyuchenkova 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 ace 3-5 → 4-5 E. Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 2-5 → 3-5 A. Pavlyuchenkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 2-4 → 2-5 E. Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 A. Pavlyuchenkova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 E. Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 1-2 → 1-3 A. Pavlyuchenkova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 1-1 → 1-2 E. Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 A. Pavlyuchenkova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 1-0

Statistiche 🇮🇹 E. Cocciaretto 🇷🇺 A. Pavlyuchenkova Ace 2 4 Doppi falli 4 8 Percentuale prime di servizio 68% (55/81) 57% (65/114) Punti vinti con la prima 47% (26/55) 69% (45/65) Punti vinti con la seconda 50% (13/26) 39% (19/49) Punti vinti a rete 56% (5/9) 80% (16/20) Palle break convertite 31% (4/13) 70% (7/10) Punti vinti in risposta 44% (50/114) 52% (42/81) Vincenti 12 44 Errori non forzati 30 52 Punti totali vinti 89 106 Distanza coperta 4515.1 ft 3422.8 ft Distanza coperta per punto 23.2 ft 17.6 ft





Francesco Paolo Villarico