Sinner dopo la vittoria: “Devo migliorare, ancora non mi sento come vorrei in campo. Nessun rancore verso Krygios. tutto questo mi permetterà di crescere come persona. Mi ha fatto capire quanto sia importante la vita oltre il tennis ” (sintesi video della partita e intervista)

Soddisfazione per la vittoria, ma anche la consapevolezza di esser abbastanza lontano dal suo meglio, e da dove vuole essere. Così Jannik Sinner dopo il successo in tre set contro Alex Michelsen, una vittoria che gli ha aperto le porte del terzo turno, dove lo aspetta l’australiano O’Connell. Così l’azzurro ha commentato la sua partita odierna sull’Ashe in apertura di programma.

“Sono soddisfatto, sapevo che era un avversario difficile” afferma Sinner. “L’altra settimana avevamo giocato a Cincinnati e quindi sapevo quello che mi aspettava. All’inizio sicuramente potevo giocare un po’ meglio, ma ormai ci conosciamo abbastanza bene. Ho alzato un pochino il livello, l’ho brekkato ed ho conquistato il primo set, lì le cose sono cambiate. Questo significa che posso migliorare”.

“Grazie a tutti per il supporto”, rivolgendosi al pubblico, “questo è il primo Slam dove ho giocato nel tabellone principale e sono alla sesta presenza. Ogni match è diverso, vediamo cosa succederà nella prossima partita”.

“Sono contento ogni volta che entro in campo. È il posto dove voglio essere e che mi rende felice: questo sport mi ha dato tanto, mi ha fatto capire che persona sono, c’è tanto lavoro dietro le quinte che non si può vedere. Forse non mi sento ancora totalmente libero, ma in campo mi sento abbastanza sicuro. All’inizio della partita non ho servito come dovrei e non mi sono mosso bene. Il break che ho ottenuto nel nono game del primo set ha cambiato la partita. Posso essere contento, ci sono tante cose in cui posso migliorare ma stiamo pensando giorno dopo giorno”

“Gioco bene ma devo trovare il ritmo e migliorare un paio di cose, sono i dettagli che a questo livello fanno la differenza: il servizio, i colpi da fondo, come andare a rete. Ancora non mi sento come voglio ma userò il giorno di riposo per trovare il ritmo. Ma sono molto contento di essere al terzo turno. Ma ogni partita vinta è un ottimo segnale”.

Ecco la conferenza stampa:

Si dice spesso che le grandi lezioni della vita arrivano superando i momenti difficili e Jannik Sinner sembra pienamente determinato a farne tesoro nel suo caso. Dopo aver confermato il suo accesso al terzo turno degli US Open 2024, il numero 1 del mondo ha affrontato questioni di una certa profondità a livello psicologico, come il suo allontanamento dai social media.

In ogni conferenza stampa che Jannik Sinner terrà in questi US Open 2024, sarà inevitabile sentire domande relative a tutto il processo che ha dovuto attraversare fino a dimostrare la sua innocenza per i due test antidoping positivi di marzo. Dopo aver mostrato un ottimo livello di gioco contro Alex Michelsen, ottenendo il biglietto per il terzo turno, l’italiano ha affrontato con calma e maturità varie questioni spinose poste dai giornalisti.

Valutazione della sua partita contro Michelsen e possibilità di ingaggiare un nuovo fisioterapista

“Ho notato un miglioramento nel mio tennis rispetto al primo turno. Aver avuto un giorno per allenarmi mi ha aiutato molto e continuerò a lavorare duramente per capire qual è il modo migliore di competere su questi campi”, ha dichiarato Sinner che ora affronterà Christopher O’Connell. C’è stato spazio anche per parlare della possibile sostituzione del suo fisioterapista. “Non voglio parlarne troppo, ma so che non è facile trovare due persone da aggiungere al team a questo punto della stagione. Spero di avere novità alla fine del torneo”, ha concluso.

Gestione dei messaggi negativi sui social media

“È chiaro che c’è una parte positiva nei social media, ma anche un lato oscuro. La verità è che cerco di passarci il minor tempo possibile, perché sento che funzionano a base di elogi quando le cose vanno bene e di attacchi indiscriminati non appena qualcosa va male. L’importante è avere una famiglia e un ambiente che ti conosca bene e ti offra i veri valori di cui hai bisogno in ogni momento”, ha commentato.

Jannik ha voluto andare un po’ oltre, riferendosi ai problemi che possono generare i messaggi d’odio nei giovani poco esperti. “Quando sei giovane ti preoccupi molto della tua reputazione e tutto ciò che dicono di te ti sembra importante. Per questo consiglio sempre a tutti gli sportivi di avere persone al loro fianco che li amano e li apprezzano per come sono come persone e non solo come atleti”, ha affermato.

Cosa ha imparato dal difficile processo vissuto negli ultimi mesi

“Oltre a rendermi conto di chi sono i miei veri amici, direi che tutto questo mi permetterà di crescere come persona. Mi ha fatto capire quanto sia importante la vita oltre il tennis, perché la nostra routine è colpire una palla e andare in palestra. Poi vedi che ci sono persone malate e ti rendi conto che l’importante nella vita è essere circondati da brave persone e avere la salute. Non smetterò mai di lottare in campo, il tennis è fondamentale per me e mi ha forgiato come persona. Spero che tutto questo periodo mi aiuti in futuro a tutti i livelli”, commenta.

Commenti di Kyrgios e possibilità di essere intervistato da lui

“Non voglio rispondere a ciò che ha detto, ognuno è libero di commentare ciò che vuole. Se mi intervista, sicuramente sarà una sensazione diversa, ma non so. Di solito sono sempre molto rilassato e non sono per niente rancoroso, dimentico rapidamente le cose”, ha concluso un Jannik Sinner che continua il suo cammino in questi US Open 2024.





Mario Cecchi