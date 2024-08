US Open 2024: Paolini al terzo turno, Pliskova si ritira dopo tre punti. L’azzurra raggiunge per la prima volta questa fase del torneo a New York. Sara Errani ritrova il terzo turno dopo nove anni

Jasmine Paolini approda al terzo turno degli US Open 2024 in circostanze insolite e decisamente sfortunate per la sua avversaria. L’italiana si è qualificata praticamente senza giocare, a causa del ritiro di Karolina Pliskova dopo appena tre punti dall’inizio dell’incontro.

La scena che si è presentata sul campo ha destato immediatamente grande preoccupazione. Pliskova, finalista a Flushing Meadows nel 2016, ha accusato un problema alla caviglia sinistra che è apparso subito di estrema gravità. L’aspetto più allarmante è che l’infortunio non sembra essere stato causato da una chiara ed evidente distorsione, il che aumenta i timori sulla sua natura.

La giocatrice ceca ha lasciato il campo in lacrime, tra gli applausi di solidarietà del pubblico newyorkese. Gli accertamenti medici che seguiranno nelle prossime ore chiariranno l’entità del danno, ma c’è il timore che possa trattarsi di qualcosa di molto serio, che potrebbe compromettere il prosieguo della stagione per l’ex numero uno del mondo.

Per Jasmine Paolini, nonostante le circostanze poco felici, si tratta di un traguardo significativo: è la prima volta che l’azzurra raggiunge il terzo turno degli US Open. La tennista toscana avrà ora l’opportunità di giocarsi un posto negli ottavi di finale, un risultato che sarebbe storico per la sua carriera.

L’avversaria di Paolini nel prossimo turno sarà la kazaka Yulia Putintseva, che ha superato in due set la cinese Wang. Sarà un match che l’italiana dovrà preparare con grande attenzione, considerando che non ha potuto testare la sua condizione sul campo in questo secondo turno.

Slam Us Open K. Pliskova • K. Pliskova 15 0 J. Paolini [5] J. Paolini [5] 30 0 Vincitore: J. Paolini per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 K. Pliskova 15-0 15-15 15-30 0-0

Statistiche 🇨🇿 K. Pliskova 🇮🇹 J. Paolini Ace 0 0 Doppi falli 0 0 Percentuale prime di servizio 0% (0/0) 67% (2/3) Punti vinti con la prima 0% (0/0) 100% (2/2) Punti vinti con la seconda 0% (0/0) 0% (0/1) Punti vinti a rete 0% (0/0) 0% (0/0) Palle break convertite 0% (0/0) 0% (0/0) Punti vinti in risposta 0% (0/3) 0% (0/0) Vincenti 0 1 Errori non forzati 0 1 Punti totali vinti 0 2 Distanza coperta 132.3 ft 124.8 ft Distanza coperta per punto 66.2 ft 62.4 ft

Sara Errani torna a brillare sul cemento di Flushing Meadows, conquistando il terzo turno degli US Open 2024. Un traguardo che mancava dal lontano 2015 per la tennista romagnola, che conferma il suo ottimo stato di forma dopo il recente trionfo olimpico.

In un match intenso e combattuto, Errani ha avuto la meglio sulla statunitense Caroline Dolehide con il punteggio di 7-5, 7-5. La partita, durata un’ora e 51 minuti, ha visto l’azzurra mettere in mostra tutta la sua esperienza e tenacia, doti che l’hanno portata a trionfare nei momenti cruciali di entrambi i set.

Nel primo set la Errani sotto per 2 a 4 ha piazzato il controbreak e poi messo a segno il break decisivo nel dodicesimo gioco conquistando la frazione per 7 a 5.

Nel secondo set Sarita sempre nel 12 esimo gioco chidueva i conti conquistando il break e vincendo set e match per 7 a 5.

Questa vittoria non solo segna il ritorno di Errani ai vertici del tennis mondiale in singolare, ma conferma anche il suo straordinario momento di forma. Solo poche settimane fa, infatti, la romagnola ha conquistato la medaglia d’oro nel doppio alle Olimpiadi di Parigi 2024 in coppia con Jasmine Paolini, aggiungendo un altro prestigioso trofeo alla sua già ricca bacheca.

Il cammino di Sara agli US Open, tuttavia, si fa ora più impegnativo. Al terzo turno l’attende la giovane russa Diana Shnaider, classe 2004 e testa di serie numero 18 del torneo. La sfida si preannuncia particolarmente intrigante, non solo per il divario generazionale tra le due atlete, ma anche per un recente precedente che aggiunge pepe all’incontro: Shnaider cercherà infatti “vendetta” sportiva per la sconfitta subita proprio contro Errani nella finale del doppio olimpico.

Slam Us Open C. Dolehide C. Dolehide 5 5 S. Errani S. Errani 7 7 Vincitore: S. Errani Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 C. Dolehide 0-15 0-30 15-30 15-40 5-6 → 5-7 S. Errani 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 C. Dolehide 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 S. Errani 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 C. Dolehide 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 S. Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 C. Dolehide 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 S. Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 C. Dolehide 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 S. Errani 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 C. Dolehide 0-15 15-15 15-40 30-40 40-40 ace A-40 0-1 → 1-1 S. Errani 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 C. Dolehide 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-6 → 5-7 S. Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 C. Dolehide 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 S. Errani 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 C. Dolehide 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 4-4 S. Errani 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 C. Dolehide 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 S. Errani 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 C. Dolehide 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 S. Errani 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 1-2 C. Dolehide 0-15 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 S. Errani 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Statistiche 🇺🇸 C. Dolehide 🇮🇹 S. Errani Ace 2 0 Doppi falli 2 1 Percentuale prime di servizio 80% (74/92) 75% (48/64) Punti vinti con la prima 64% (47/74) 75% (36/48) Punti vinti con la seconda 28% (5/18) 69% (11/16) Punti vinti a rete 63% (15/24) 82% (27/33) Palle break convertite 100% (1/1) 21% (3/14) Punti vinti in risposta 27% (17/64) 43% (40/92) Vincenti 32 22 Errori non forzati 41 15 Punti totali vinti 69 87 Distanza coperta 8330.8 ft 8666.7 ft Distanza coperta per punto 53.4 ft 55.6 ft





Francesco Paolo Villarico