Panichi entra nel team di Shang Juncheng

Si era parlato nei giorni scorsi della possibilità che Marco Panichi diventasse il nuovo preparatore atletico di Jannik Sinner, dopo il divorzio da Umberto Ferrara per la nota e triste vicenda che ha coinvolto il nostro miglior giocatore. Secondo quanto riporta il collega cinese Bendou Zhang, questa possibile collaborazione è almeno rimandata. Infatti Panichi, per ben 7 anni a fianco di Novak Djokovic, si è unito alla squadra del promettente cinese Shang Juncheng, uno dei giovani di maggior talento e prospettiva nel panorama internazionale.

Per il cronista cinese – che collabora anche con l’ATP – Panichi è alla seconda settimana di collaborazione con “Jerry” (il soprannome del giocatore, da anni trapianto in Florida), e il lavoro insieme ha già portato buoni frutti, visto che Shang ha battuto nel suo esordio a US Open un tennista di livello come Bublik in un match molto duro su 5 set.

Djokovic’s ex-fitness coach Marco Panichi has joined Shang Juncheng’s team. #USOpen2024 is the 2nd week they work together. They are enjoying a great start, as Jerry defeated no. 27 seed Bublik in 5 sets today for his first US Open win, in which he showed great…fitness. pic.twitter.com/r9gDdQGNWf — Bendou Zhang🎾 (@BendouZhang) August 27, 2024

Sinner si trova a New York con i due coach, Vagnozzi e Cahill, che lo seguiranno per tutto il torneo. Quindi non sono attese novità fino al rientro in Europa. Vedremo chi saranno i due nuovi membri del team dell’azzurro, che necessariamente dovrà inserire sia un preparatore fisico che un fisioterapista.

Mario Cecchi