Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger e Us Open): I risultati completi di Mercoledì 28 Agosto 2024

Italiani in Campo

ATP – US Open – hard

R64 Berrettini – Fritz 2° incontro dalle ore 01:00



Il match deve ancora iniziare

R64 Kecmanovic – Musetti 3° incontro dalle ore 17:00



Il match deve ancora iniziare

R64 Cobolli /Stricker – Kwon /Shapovalov 4° incontro dalle ore 17:00



Il match deve ancora iniziare

WTA – US Open – hard

R64 L. Bronzetti vs A. Sabalenka 3° incontro dalle ore 17:00



Il match deve ancora iniziare

R64 J. Cristian / A. Moratelli vs U. Eikeri / I. Neel Ore 17:00



Il match deve ancora iniziare

R64 S. Murray Sharan / C. Rosatello vs R. Montgomery / C. Ngounoue 2° incontro dalle ore 17:00



Il match deve ancora iniziare

R64 H. Chan / V. Kudermetova vs E. Cocciaretto / C. Tauson 3° incontro dalle ore 17:00



Il match deve ancora iniziare

CH Como – terra

R16 Bondioli – Travaglia Non prima 11:30



ATP Como Federico Bondioli Federico Bondioli 0 0 Stefano Travaglia Stefano Travaglia 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

R16 Piros – Brancaccio 3° incontro dalle ore 11:30



Il match deve ancora iniziare

R16 Passaro – Olivieri 4° incontro dalle ore 11:30



Il match deve ancora iniziare

R16 Bilardo /Vulpitta – Bergevi /Veldheer Inizio 10:30



ATP Como Jacopo Bilardo / Gabriele Vulpitta Jacopo Bilardo / Gabriele Vulpitta 1 5 Filip Bergevi / Mick Veldheer [4] Filip Bergevi / Mick Veldheer [4] 6 7 Vincitore: Bergevi / Veldheer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 F. Bergevi / Veldheer 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 J. Bilardo / Vulpitta 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 df 5-5 → 5-6 F. Bergevi / Veldheer 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 4-5 → 5-5 J. Bilardo / Vulpitta 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 F. Bergevi / Veldheer 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 J. Bilardo / Vulpitta 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 2-4 → 3-4 F. Bergevi / Veldheer 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-3 → 2-4 J. Bilardo / Vulpitta 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-3 → 2-3 F. Bergevi / Veldheer 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 J. Bilardo / Vulpitta 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 1-1 → 1-2 F. Bergevi / Veldheer 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Bilardo / Vulpitta 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 F. Bergevi / Veldheer 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 J. Bilardo / Vulpitta 0-15 0-30 df 0-40 15-40 1-4 → 1-5 F. Bergevi / Veldheer 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 J. Bilardo / Vulpitta 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 1-3 F. Bergevi / Veldheer 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 J. Bilardo / Vulpitta 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 F. Bergevi / Veldheer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

R16 Jianu /Uzhylovskyi – Arnaboldi /Arnaboldi 3° incontro dalle ore 10:30



Il match deve ancora iniziare

R16 Nouza /Rikl – Oradini /Travaglia 4° incontro dalle ore 10:30



Il match deve ancora iniziare

R16 Cornea / Molchanov vs Bertola / Vincent Ruggeri 4° incontro dalle ore 10:30



Il match deve ancora iniziare

CH Porto – terra

R16 Mager – Prizmic 3° incontro dalle ore 14:00



Il match deve ancora iniziare

R16 Agamenone /Rodriguez Taverna – Cervantes /Roca Batalla Non prima 15:00



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

R32 Gigante– Rodionov