Djokovic avanza con sicurezza: “Solido inizio, ma c’è margine di miglioramento. Mi piace giocare le partite in notturna, ma adoro iniziare per primo” (Video)

D. L’anno scorso hai giocato contro Djere e la partita è andata al quinto set. Ora affronterai un altro serbo. Come ti senti per il prossimo turno?

NOVAK DJOKOVIC: Sì, è fantastico. L’ho visto nello spogliatoio e ci siamo congratulati a vicenda. È una grande vittoria per lui perché ha avuto qualche difficoltà dopo l’intervento chirurgico per tornare al livello desiderato. Credo che non abbia ottenuto molte vittorie, e questa è una grande vittoria contro Struff al primo turno. Congratulazioni a lui.

È fantastico per il tennis serbo, ovviamente, che due giocatori serbi si affrontino. È garantito che uno dei serbi andrà al terzo turno. Spero di essere io, ma Djere è un giocatore che ama giocare sui grandi palcoscenici.

Penso che ami anche le condizioni qui. Il gioco è un po’ più veloce. La palla rimane bassa. Ha un rovescio particolarmente piatto e un ottimo servizio, un grande ritorno. È fisicamente in forma come chiunque altro.

Ricordo molto bene il nostro incontro. È stata una partita molto dura. Cercherò di analizzarla e spero di fare alcune cose ancora meglio rispetto all’anno scorso.

D. Hai ovviamente giocato un milione di partite in notturna qui e altrove. Mi chiedo, come ti prepari diversamente quando entri in campo così tardi nel giorno rispetto a una partita pomeridiana? Questa routine che segui è cambiata nel corso degli anni e con l’esperienza acquisita?

NOVAK DJOKOVIC: Beh, non credo che invecchiare aiuti davvero a rimanere svegli così tardi e a giocare molto tardi. Posso sentire che le mie batterie sono scariche ora. Mi sto spegnendo.

Ma è stata una lunga attesa, ad essere onesti. Pensavo di scendere in campo verso le 20:15 perché Stephens era in vantaggio 6-0, 3-0 e serviva, e poi all’improvviso si è trasformata in una partita di due ore e mezza o giù di lì.

Sì, devi solo accettarlo, credo. Sono quelle situazioni in cui sei programmato come secondo dopo le 19:00, le 19:30 o qualunque fosse l’orario di inizio. Mi piace giocare le partite in notturna, ma adoro iniziare per primo.

Quindi, sì, spero di avere più possibilità di giocare di notte ed essere programmato per primo così possiamo iniziare a un orario più decente e finire a un orario più decente.

Immagino che per i tifosi ci sia qualcosa di speciale in questi finali notturni, soprattutto dopo la mezzanotte. Per noi non so. Non è davvero quello che vuoi, ma, sai, se ottieni una vittoria, allora va tutto bene.

D. Sono solo curioso, come ci si sente a giocare la prima partita su cemento di questo swing, immagino, agli US Open? E a che punto ti senti nel recupero del ginocchio e quando toglierai la fasciatura al ginocchio?

NOVAK DJOKOVIC: Penso che sia stato un inizio solido. Guarda, ho avuto difficoltà con il servizio e il ritmo su certi colpi. Nel complesso dal fondo del campo penso di aver giocato abbastanza bene.

È sempre una sfida iniziare, soprattutto quando non hai giocato su questa superficie per cinque, sei mesi e arrivi da una medaglia d’oro olimpica giocando sulla terra battuta. Non ho avuto partite ufficiali prima degli US Open. Quindi mi aspetto di essere probabilmente sfidato un po’ di più nei primi turni.

Spero di poter giocare meglio ogni giorno. La cosa buona degli Slam è che hai un giorno tra le partite in cui puoi allenarti, dove puoi davvero lavorare sulle cose e perfezionare il tuo gioco. È ciò di cui ho bisogno. È ciò che sento di aver bisogno.

Quindi domani andrò sui campi di allenamento e lavorerò sulle cose che non hanno funzionato davvero durante la partita e, sì, continuerò a sforzarmi di migliorare.

Il ginocchio sta davvero bene. Non ho avuto problemi durante tutto il torneo olimpico e qui al primo turno. Tocchiamo ferro, va tutto bene.

D. Sono sicuro che hai visto che oggi è stata l’ultima apparizione di Dominic Thiem in un torneo del Grande Slam. Hai avuto alcune partite memorabili nel corso degli anni. Sono solo curioso di sapere cosa rendeva Dominic un avversario così difficile da affrontare e come ti ha reso un giocatore migliore?

NOVAK DJOKOVIC: Beh, vorrei congratularmi con lui per una grande carriera nei tornei del Grande Slam. So che giocherà credo il suo torneo di casa o forse uno o alcuni altri tornei. Penso che è lì che si ritirerà, a Vienna.

Questo è l’unico Grande Slam che ha vinto. Ha giocato credo altre tre finali. E’ uno dei ragazzi più simpatici del circuito. È stato rispettato. È stato ammirato. È stato amato dai suoi pari, dai colleghi, da tutti nel tour. Ovviamente, dai tifosi.

Ha messo così tanto lavoro nel corso degli anni, e penso che sia stato un grande esempio per molti giocatori che vedono cosa succede, per così dire, dietro le quinte. Mette sempre un lavoro extra, e la tenacia e l’intensità che porta dentro e fuori dal campo in tutto ciò che fa è qualcosa di davvero notevole.

È davvero sfortunato per un giocatore del suo calibro che era davvero quasi in cima al mondo, ed è stato un giocatore top-3, top-5 per anni, passare attraverso l’infortunio al polso che lo ha davvero fatto faticare. Non è mai più stato lo stesso giocatore dopo quello. È sfortunato.

Ma, di nuovo, immagino che quando tirerà le somme, potrà sicuramente essere felice di ciò che ha raggiunto, e sarà ricordato.