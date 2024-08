Evans critica aspramente l’ITIA: “Un’organizzazione improvvisata e amatoriale”

Il mondo del tennis continua a dibattere sul recente caso di doping che ha coinvolto Jannik Sinner, e una voce fuori dal coro si è levata con forza: quella di Daniel Evans. Il tennista britannico, noto per la sua schiettezza, ha rilasciato dichiarazioni sorprendenti a TheGuardian, offrendo una prospettiva inedita sulla vicenda.

Evans ha iniziato con parole di sostegno per il collega italiano: “Mi piace Jannik, quello che è successo non è colpa sua”. Tuttavia, ha poi sollevato un punto critico riguardo alla rapidità con cui il caso è stato risolto: “È fortunato che il suo caso sia stato risolto così velocemente. È incredibile che altri, come quelli di Halep o Moore, abbiano richiesto molto più tempo in confronto”.

Ma è sulla International Tennis Integrity Agency (ITIA) che Evans ha concentrato le sue critiche più aspre. Con una franchezza rara nel circuito, il britannico ha definito l’ITIA “un’organizzazione creata in modo improvvisato e amatoriale”. La sua invettiva non si è fermata qui: “Ad essere sincero, non credo che facciano alcun bene al tennis”.

Evans ha poi toccato un nervo scoperto del sistema, evidenziando quella che percepisce come una disparità di trattamento: “Sanzionano duramente giocatori che sono all’800° posto del ranking per droga o partite truccate, ma non affrontano altre situazioni esistenti nel circuito”.

Queste dichiarazioni sollevano interrogativi seri sulla gestione dei casi di doping e integrità nel tennis. Evans suggerisce l’esistenza di un problema più ampio e sistemico, che va oltre i singoli casi: “È frustrante per i tennisti, credo ci sia un problema grave”.





Francesco Paolo Villarico