Us Open: Il Tabellone di doppio maschile e femminile. Dieci azzurri al via

Us Open – Tabellone Principale Maschile doppio – hard

(1) M. Granollers / H. Zeballos vs F. Cerundolo / C. Ugo Carabelli

A. Erler / M. Middelkoop vs A. Behar / L. Johnson

R. Seggerman / P. Trhac vs Y. Bhambri / A. Olivetti

C. Frantzen / (15) H. Jebens vs (15) A. Krajicek / (15) J. Rojer

(12) H. Nys / J. Zielinski vs P. Martinez / J. Munar

N. Borges / F. Cabral vs Z. Bergs / F. Marozsan

T. Machac / Z. Zhang vs A. Mies / J. Smith

M. Giron / (7) B. van de Zandschulp vs (7) M. Purcell / (7) J. Thompson

(3) R. Ram / J. Salisbury vs F. Diaz Acosta / T. Etcheverry

D. Hidalgo / A. Tabilo vs L. Glasspool / R. Hijikata

J. Eysseric / F. Martin vs E. King / B. Nakashima

M. Krueger / (13) R. Stalder vs (13) N. Lammons / (13) J. Withrow

(11) W. Koolhof / N. Mektic vs T. Griekspoor / T. Kokkinakis

P. Carreno Busta / S. Martos Gornes vs R. Matos / M. Melo

F. Cobolli / D. Stricker vs S. Kwon / D. Shapovalov

S. Doumbia / (6) M. Guinard vs (6) H. Heliovaara / (6) H. Patten

(8) N. Skupski / M. Venus vs H. Gaston / G. Jacq

G. Andreozzi / N. Balaji vs M. Daniell / M. Reyes-Varela

M. McDonald / A. Michelsen vs J. Cash / R. Galloway

T. Boyer / (9) E. Nava vs (9) S. Gonzalez / (9) E. Roger-Vasselin

(14) I. Dodig / A. Pavlasek vs C. Harrison / V. Kirkov

N. Barrientos / S. Mansouri vs N. Filin / A. Razeghi

S. Gille / J. Vliegen vs M. Kecmanovic / R. Safiullin

A. Fils / (4) G. Mpetshi Perricard vs (4) M. Arevalo / (4) M. Pavic

(5) S. Bolelli / A. Vavassori vs W. Blumberg / C. Ruud

J. Murray / J. Peers vs A. Goransson / S. Verbeek

A. Mannarino / A. Rinderknech vs T. Monteiro / M. Navone

G. Escobar / (10) A. Nedovyesov vs (10) K. Krawietz / (10) T. Puetz

(16) M. Gonzalez / A. Molteni vs N. Jarry / C. Rodriguez

R. Cash / J. Tracy vs S. Nagal / Y. Nishioka

P. Kotov / T. Seyboth Wild vs R. Carballes Baena / F. Coria

S. Arends / (2) R. Haase vs (2) R. Bopanna / (2) M. Ebden

(1) G. Dabrowski/ E. Routliffevs L. Fernandez/ Y. PutintsevaA. Kalininavs C. Harrison/ A. RosolskaP. Martic/ S. Rogersvs A. Tomljanovic/ V. TomovaJ. Cristianvs (15) U. Eikeri/ (15) I. Neel

(10) H. Chan / V. Kudermetova vs E. Cocciaretto / C. Tauson

E. Alexandrova / A. Blinkova vs C. Corley / I. Corley

H. Dart / D. Parry vs L. Noskova / D. Shnaider

M. Kato / (6) Y. Wang vs (6) S. Errani / (6) J. Paolini

(4) C. Dolehide / D. Krawczyk vs H. Baptiste / W. Osuigwe

A. Danilina / I. Khromacheva vs T. Grant / I. Jovic

L. Sun / X. Wang vs T. Mihalikova / O. Nicholls

T. Maria / (16) A. Schmiedlova vs (16) E. Shibahara / (16) A. Sutjiadi

(12) B. Haddad Maia / L. Siegemund vs V. Gracheva / O. Kalashnikova

S. Murray Sharan / C. Rosatello vs R. Montgomery / C. Ngounoue

X. Jiang / M. Ninomiya vs A. Bondar / C. Burel

J. Aney / (7) J. Failla vs (7) L. Kichenok / (7) J. Ostapenko

(8) D. Schuurs / L. Stefani vs S. Aoyama / E. Hozumi

K. Boulter / A. Kalinskaya vs X. Wang / S. Zheng

M. Lumsden / A. Siskova vs H. Guo / M. Niculescu

T. Babos / (9) N. Kichenok vs (9) S. Kenin / (9) B. Mattek-Sands

(13) G. Olmos / A. Panova vs A. Rus / N. Stojanovic

A. Muhammad / H. Watson vs M. Uchijima / Y. Yuan

K. Baindl / K. Volynets vs M. Kostyuk / E. Ruse

L. Bronzetti / (3) L. Samsonova vs (3) K. Siniakova / (3) T. Townsend

(5) N. Melichar-Martinez / E. Perez vs M. Kessler / S. Santamaria

D. Collins / C. Garcia vs A. Rogers / A. Smith

K. Rakhimova / A. Sasnovich vs E. Avanesyan / K. Piter

A. Krueger / (11) S. Stephens vs (11) M. Bouzkova / (11) S. Sorribes Tormo

(14) C. Bucsa / Y. Xu vs M. Andreeva / A. Pavlyuchenkova

O. Gadecki / F. Wu vs C. Osorio / A. Parks

A. Potapova / Y. Sizikova vs M. Linette / P. Stearns

K. Mladenovic / (2) S. Zhang vs (2) S. Hsieh / (2) E. Mertens