Lorenzo Sonego dopo la vittoria a Winston Salem: “Voglio solo festeggiare“ (sintesi video della finale e premiazone). Michelsen colpisce una spettatrice, ma non viene squalificato (Video)

“Sono molto orgoglioso di me stesso, ho giocato molto bene in finale. E’ un momento molto emozionante per me, è il primo titolo dell’anno. Voglio dire grazie al mio team, alla mia famiglia e alla mia fidanzata per il supporto.

Non ho parole, è un momento incredibile: sono molto orgoglioso di me stesso. E’ un momento davvero bello per me. Faccio le congratulazioni ad Alex e al suo team per la settimana e il torneo. Ringrazio anche il mio team, un team divertente, con cui mi godo ogni singolo momento dentro e fuori dal campo. Grazie infine a tutte le persone – italiane e americane – sugli spalti e all’organizzazione… non mi ricordo i nomi di tutti, sono confuso. Voglio solo festeggiare“.

Momenti di massima tensione quelli vissuti all’ATP Winston-Salem 2024 pochi istanti dopo che Alex Michelsen ha colpito una spettatrice del pubblico lanciando una palla per rabbia. Lo stesso giocatore americano non ha saputo per un paio di minuti se la finale contro Lorenzo Sonego fosse terminata lì, ma la partita è potuta continuare dopo che la tifosa ha detto di stare bene, cosa che ha riferito al giudice di sedia dopo che quest’ultima si era avvicinato per chiedere informazioni. La polemica è servita tra coloro che non capiscono perché questo non sia motivo di squalifica immediata.





Francesco Paolo Villarico