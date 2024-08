Challenger Como: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. 16 azzurri al via

🇮🇹 Challenger Como – Tabellone Principale – terra

(1) Jozef Kovalik vs Qualifier

(PR) Kei Nishikori vs Samuel Vincent Ruggeri

Filip Cristian Jianu vs Qualifier

Gabriel Debru vs (7) Benjamin Hassan

(4) Francesco Passaro vs Filip Jeff Planinsek

Qualifier vs Genaro Alberto Olivieri

(WC) Federico Bondioli vs Qualifier

Stefano Travaglia vs (6) Dmitry Popko

(8) Zsombor Piros vs Gonzalo Bueno

(WC) Raul Brancaccio vs Qualifier

Remy Bertola vs Benoit Paire

(Alt) Alex Molcan vs (3) Gustavo Heide

(5) Juan Pablo Varillas vs Filip Misolic

(WC) Marco Cecchinato vs Ignacio Buse

Qualifier vs Federico Arnaboldi

(Alt) Andrew Paulson vs (2) Stefano Napolitano

🇮🇹 Challenger Como – Tabellone Qualificazione – terra

Matheus Pucinelli De Almeida 🇧🇷 (1) vs Saba Purtseladze 🇬🇪

Luca Ambrogi 🇮🇹 (Alt) vs Liam Mikrut 🇺🇸 (8)

Martin Klizan 🇸🇰 (2) vs Giulio Ferrari 🇮🇹 (Alt)

Juan Ignacio Bilardo 🇦🇷 (WC) vs Stefano Gulin 🇮🇹 (12) Alt

Alexander Weis 🇮🇹 (3) vs Tommaso Redaelli 🇮🇹 (WC)

Giovanni Oradini 🇮🇹 vs Max Rehberg 🇩🇪 (7)

Carlos Lopez Montagud 🇪🇸 (4) vs Vladyslav Uzhylovskyi 🇺🇦 (Alt)

Riccardo Piatti 🇮🇹 (WC) vs Vitaliy Sachko 🇺🇦 (10)

Nikoloz Basilashvili 🇬🇪 (5) vs Alternates

Marko Topo 🇷🇸 vs Matthew Dellavedova 🇦🇺 (9)

Jelle Sels 🇳🇱 (6) vs Valentin Aboian 🇦🇷 (Alt)

Giulio Vulpitta 🇮🇹 (WC) vs Alexey Vatutin 🇷🇺 (11)

Court 1 – ore 10:00

Alexander Weis vs Tommaso Redaelli

Jelle Sels vs Valerio Aboian

Luciano Emanuel Ambrogi vs Luka Mikrut

Matheus Pucinelli De Almeida vs Saba Purtseladze

Court 2 – ore 10:00

Gabriele Vulpitta vs Alexey Vatutin

Jacopo Bilardo vs Svyatoslav Gulin

Carlos Lopez Montagud vs Volodoymyr Uzhylovskyi

Marko Topo vs Matthew Dellavedova