Stelle del tennis brillano a New York: spettacolo e beneficenza alla vigilia degli US Open (con intero incontro tra Berrettini-Paolini vs Swiatek-Korda)

Una serata di tennis e divertimento ha illuminato l’Arthur Ashe Stadium mercoledì sera, con lo “Stars of the Open presented by Chase”. Sedici tra i migliori tennisti del mondo, passati e presenti, si sono sfidati in tie-break a 10 punti, regalando al pubblico momenti di puro spettacolo e risate.

L’evento ha visto la partecipazione di vere leggende del tennis. In un match, si sono trovati in campo giocatori con un totale di 43 titoli del Grande Slam: John McEnroe (7) e Novak Djokovic (24) contro Carlos Alcaraz (4) e Andre Agassi (8). Nonostante gli anni lontani dai campi, McEnroe e Agassi hanno dimostrato di non aver perso il tocco magico.

“Per me è un privilegio giocare questo match”, ha commentato Alcaraz. “Non sono abituato a vedere [Agassi e McEnroe] in giro, quindi sono un ragazzo fortunato che cerca di imparare dalle leggende. Cerco di godermi ogni momento, ecco perché ho un sorriso da orecchio a orecchio.”

Tra gli altri match della serata, la campionessa degli US Open 2022 Iga Swiatek e Sebastian Korda hanno affrontato i finalisti di Wimbledon Matteo Berrettini (2021) e Jasmine Paolini (2024). Gli italiani hanno avuto la meglio, ma tutti i giocatori hanno concordato sul fatto che è stato entusiasmante giocare davanti al pubblico di New York prima dell’inizio del torneo principale.

L’evento non è stato solo spettacolo, ma anche beneficenza. Una parte dei proventi della vendita dei biglietti andrà alla USTA Foundation, il braccio filantropico nazionale della USTA, che celebra il suo 30° anniversario nel 2024. La fondazione fornisce opportunità tennistiche ed educative ai giovani attraverso il programma National Junior Tennis and Learning (NJTL).

Molti dei giocatori presenti, tra cui Andy Roddick, Sloane Stephens e Frances Tiafoe (ex allievo NJTL), sono fortemente coinvolti nelle attività della USTA Foundation.





Francesco Paolo Villarico