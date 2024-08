US Open: Mattia Bellucci in corsa per il tabellone principale, gli altri azzurri eliminati (con il programma di oggi). Oggi alle ore 18 italiana il sorteggio dei tabelloni principali

Us Open 2024 - Qualificazioni

Le speranze italiane nelle qualificazioni degli US Open 2024 si concentrano ora su Mattia Bellucci, l’unico azzurro rimasto in corsa per un posto nel tabellone principale. Mentre a Flushing Meadows si prepara il sorteggio del main draw, Bellucci si giocherà l’accesso al torneo nell’ultimo turno di qualificazione.

Infatti oggi ci sarà il sorteggio dei tabelloni principali di singolare maschile e femminile del quarto ed ultimo torneo del Grand Slam 2024, gli US Open, previsto alle ore 18.00 italiane.

Il lombardo, attualmente numero 102 del mondo, ha dimostrato solidità nel suo percorso, superando l’argentino Federico Agustin Gomez (n.178 ATP) con un convincente 7-5 6-2. Il prossimo ostacolo per Bellucci sarà il polacco Kamil Majchrzak (n.169 ATP), che ha eliminato il colombiano Daniel Elahi Galan.

Purtroppo, gli altri due italiani in gara non sono riusciti a superare il secondo turno. Stefano Napolitano, dopo un ottimo esordio contro Yannick Hanfmann, si è arreso al polacco Maks Kasnikowski (n.194 ATP) con il punteggio di 7-5 6-4, commettendo troppi errori non forzati. Ancora più netta la sconfitta di Francesco Passaro (n.147 ATP), che ha ceduto 6-2 6-0 al francese Hugo Grenier, in una replica del risultato di due anni fa nello stesso turno.

Nel tabellone femminile, si ferma il cammino di Lucrezia Stefanini. L’azzurra è stata sconfitta in un match maratona dalla giovane promessa americana Julieta Pareja, classe 2009, con il punteggio di 7-6(4) 1-6 6-4. Nonostante un secondo set dominato, Stefanini non è riuscita a capitalizzare i vantaggi ottenuti nel primo e nel terzo set, cedendo alla determinazione della quindicenne statunitense.

Per Stefanini, questa eliminazione segna la fine di una stagione 2024 senza partecipazioni ai tornei del Grande Slam, un passo indietro rispetto al 2023 quando era riuscita a qualificarsi per l’Australian Open e Wimbledon.

Stadium 17 – Ore: 17:00

D. Schwartzman vs V. Gaubas

K. Birrell vs J. Pareja

H. Baptiste vs M. Joint

Court 5 – Ore: 17:00

U. Arconada vs S. Sierra

J. Fonseca vs E. Spizzirri

J. Kym vs Q. Halys

Court 10 – Ore: 17:00

Y. Starodubtseva vs S. Kartal

B. Harris vs T. Skatov

J. Choinski vs M. Cressy

Court 11 – Ore: 17:00

Y. Hsu vs H. Grenier

D. Papamichail vs V. Lepchenko

A. Rodionova vs M. Sawangkaew

Court 12 – Ore: 17:00

M. Bassols Ribera vs T. Gibson

M. Marterer vs M. Krueger

E. Shibahara vs A. Hartono

Court 13 – Ore: 17:00

R. Albot vs S. Mochizuki

J. Ponchet vs E. Mandlik

M. Bellucci vs K. Majchrzak

Court 4 – Ore: 17:00

A. Sasnovich vs Z. Sonmez

A. Karatsev vs Y. Bu

A. Eala vs E. Ruse

Court 6 – Ore: 17:00

J. de Jong vs L. Tu

E. Lys vs Y. Miyazaki

N. Basavareddy vs H. Medjedovic

Court 7 – Ore: 17:00

K. Rakhimova vs P. Hon

A. Li vs L. Boskovic

Court 8 – Ore: 17:00

N. Hibino vs S. Jang

M. Kasnikowski vs A. Escoffier

Court 14 – Ore: 17:00

D. Aiava vs A. Konjuh

V. Royer vs G. Diallo

Court 15 – Ore: 17:00

K. Jacquet vs J. Rodionov

L. Pouille vs O. Virtanen