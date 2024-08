Sinner a Indian Wells 2024 fu trovato positivo al Clostebol per una quantita infinitesimale, contratto per via transdermica inconsapevole da uno spray da banco usato dal suo fisioterapista per curare un taglio al dito. ITIA comunica che non c’è né negligenza né doping

L’International Tennis Integrity Agency (ITIA), l’ente che provvede alla regolarità e integrità del tennis professionistico, attraverso una nota ha comunicato di aver archiviato un caso di doppia positività rilevato su Jannik Sinner all’edizione 2024 di Indian Wells e pochi giorni dopo. Jannik fu trovato positivo al Clostebol, uno steroide anabolizzante, ma con una quantità infinitesimale, contratto in modo indiretto e involontario dal suo fisioterapista. Il professionista dello staff del n.1 effettuò un normale trattamento a Jannik dopo essersi curato una ferita su di un dito con un prodotto da banco reperibile in qualsiasi farmacia; questo farmaco contiene Clostebol, ma il “fisio” non ne era al corrente, e il passaggio della sostanza a Sinner avvenne per via indiretta, per colpa di una piccola lesione cutanea del tennista, che portò alla contaminazione. l’ITIA ha considerato tutto il processo dei fatti e ha deliberato oggi che non c’è stata né negligenza né dolo, scagionando totalmente Sinner. Tuttavia i punti per la semifinale di Indian Wells (400) saranno decurtati dal suo ranking, come il prize money, secondo le regole dell’ente (il giocatore resta responsabile per i membri del proprio team, anche se è stata rilevata l’assenza di dolo).

Riportiamo il comunicato integrale della ITIA sulla questione, per maggior chiarezza dei fatti.

“L’International Tennis Integrity Agency (ITIA) oggi conferma che un tribunale indipendente ha stabilito che il tennista italiano Jannik Sinner non ha colpa o negligenza per due violazioni delle norme antidoping ai sensi del Tennis Anti-Doping Programme (TADP), essendo risultato positivo due volte alla sostanza proibita Clostebol nel marzo 2024. Sinner, attualmente al primo posto al mondo nel singolare maschile, ha fornito un campione in gara all’evento ATP Masters 1000 a Indian Wells, USA, il 10 marzo 2024, che conteneva la presenza di un metabolita del Clostebol a bassi livelli. Un ulteriore campione, condotto fuori gara otto giorni dopo, è risultato positivo allo stesso metabolita, sempre a bassi livelli.

Il Clostebol è un agente anabolizzante proibito ai sensi della Sezione S1 della Lista delle sostanze proibite dell’Agenzia mondiale antidoping (WADA). Ai sensi del Codice mondiale antidoping (WADC), quando un giocatore restituisce un risultato analitico avverso per una sostanza non specificata, come il Clostebol, viene automaticamente applicata una sospensione provvisoria. Il giocatore ha il diritto di presentare ricorso a un presidente di tribunale indipendente nominato da Sport Resolutions per far revocare tale sospensione provvisoria. Pertanto, dopo ogni test positivo, è stata applicata una sospensione provvisoria. In entrambe le occasioni, Sinner ha presentato ricorso con successo contro la sospensione provvisoria e ha potuto continuare a giocare.

Il giocatore ha spiegato che la sostanza era entrata nel suo sistema a causa della contaminazione da parte di un membro del suo team, che aveva applicato uno spray da banco (disponibile in Italia) contenente Clostebol sulla propria pelle per curare una piccola ferita. Quel membro del team ha applicato lo spray tra il 5 e il 13 marzo, durante il quale ha anche fornito massaggi giornalieri e terapia sportiva a Sinner, con conseguente contaminazione transdermica inconsapevole.

Dopo aver consultato esperti scientifici, che hanno concluso che la spiegazione del giocatore era credibile, l’ITIA non si è opposta ai ricorsi del giocatore per revocare le sospensioni provvisorie. È seguita un’indagine approfondita da parte dell’ITIA, che ha incluso molteplici interviste approfondite con Sinner e il suo team, i quali hanno tutti collaborato pienamente al processo. Dopo tale indagine, e in linea con la consulenza scientifica indipendente, l’ITIA ha accettato la spiegazione del giocatore in merito alla fonte del Clostebol trovato nel suo campione e che la violazione non era intenzionale.

L’ITIA ha deferito il caso a un tribunale indipendente per considerare i fatti specifici, esaminare eventuali decisioni antidoping comparabili e determinare quale, se presente, colpa del giocatore e quindi l’esito appropriato. Il 15 agosto 2024 è stata convocata un’udienza presso Sport Resolutions, da cui il tribunale indipendente ha determinato un accertamento di assenza di colpa o negligenza applicato al caso, con conseguente assenza di periodo di ineleggibilità. Tuttavia, in linea con WADC e TADP, i risultati di Sinner, il montepremi e i punti di classifica dell’evento ATP Masters 1000 di Indian Wells, dove il giocatore è risultato positivo in gara al clostebol, sono squalificati.

Karen Moorhouse, CEO di ITIA, ha affermato: “Prendiamo estremamente sul serio qualsiasi test positivo e applicheremo sempre i rigorosi processi stabiliti dalla WADA. L’ITIA ha condotto un’indagine approfondita sulle circostanze che hanno portato ai test positivi, con cui il signor Sinner e i suoi rappresentanti hanno collaborato pienamente. A seguito di tale indagine, l’ITIA ha accettato la spiegazione del giocatore in merito alla fonte del Clostebol e al fatto che la presenza della sostanza non era intenzionale. Ciò è stato accettato anche dal tribunale. Ringraziamo il tribunale indipendente per la rapidità e la chiarezza della sua decisione in relazione al grado di colpa del giocatore”.

Questa la replica di Jannik, affidata a un comunicato che riportiamo della sua pagina social:

“Mi butterò dietro le spalle questo periodo sfortunato e difficile” afferma nel comunicato che nella parte iniziale ricostruisce l’accaduto, “continuerò a fare tutto quello che posso per assicurare di attenermi alle normative antidoping dell’ITIA e ho intorno a me un team che è scrupoloso nell’attenersi a quanto prescritto”.

L’avvocato di Sinner, Jamie Singer, così afferma nel comunicato: “Le norme antidoping devono essere strette e effettive. Tristemente, la sfortunata conseguenza è che occasionalmente atleti totalmente innocenti sono coinvolti in qualche modo. Non c’è alcun dubbio che Jannik Sinner si totalmente innocente in questo caso”.

Questa la nota dell’ATP in merito alla faccenda: “Ci rincuora che non sia stata riscontrata alcuna colpa o negligenza da parte di Jannik Sinner. Vorremmo anche riconoscere la solidità del processo di indagine e la valutazione indipendente dei fatti nell’ambito del Tennis Anti-Doping Programme (TADP), che gli ha consentito di continuare a competere. Questa è stata una questione impegnativa per Jannik e il suo team e sottolinea la necessità che i giocatori e i loro entourage prestino la massima attenzione nell’uso di prodotti o trattamenti. L’integrità è fondamentale nel nostro sport”.

Marco Mazzoni