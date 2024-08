Cocciaretto si arrende al primo turno di Monterrey

Elisabetta Cocciaretto esce di scena al primo turno del torneo WTA 500 di Monterrey, in Messico. La tennista italiana, numero 66 del ranking mondiale, si è arresa all’armena Elina Avanesyan, numero 60 WTA, con il punteggio di 7-6(6) 6-1 in una partita che ha visto l’azzurra competitiva solo nel primo set.

L’incontro, che rappresentava per Cocciaretto un’importante tappa di avvicinamento agli US Open, si è rivelato più ostico del previsto. Il primo set è stato caratterizzato da un’altalena di break e contro-break, con l’italiana che per due volte si è trovata in vantaggio, senza però riuscire a capitalizzare. Il tie-break ha visto Cocciaretto sprecare un set point, prima di cedere per 8-6.

Il secondo parziale ha mostrato un netto calo della marchigiana. Il suo gioco d’anticipo, solitamente un’arma efficace, è andato in crisi di fronte alla solidità di Avanesyan. L’armena ne ha approfittato piazzando un doppio break decisivo. Un tentativo di reazione di Cocciaretto nel sesto game, con tre palle break non sfruttate, è stato l’ultimo sussulto prima del 6-1 finale.

Francesco Paolo Villarico