ITF Prerov e Braunschweig: I Main Draw

ITF PREROV Orario Scadenza prono…Mercoledì 21 Agosto ore 10

[1] Anouk Koevermans vs Eva Vedder

Natalia Krockova vs Aneta Kucmova

Sapfo Sakellaridi vs TBD

[8] Mia Ristic vs TBD

[3] Elena Pridankina vs TBD

Eliska Tichackova vs TBD

Ylena In-albon vs Susan Bandecchi

Tatiana Pieri vs [6] Noma Noha akugue

[7] Julie Struplova vs Camilla Rosatello

Angela Fita boluda vs TBD

TBD vs TBD

Stephanie Wagner vs [4] Hanne Vandewinkel

[5] Raluca Georgiana Serban vs Irene Burillo escorihuela

Nina Vargova vs TBD

Kristina Dmitruk vs Alena Kovackova

Gina Feistel vs [2] Justina Mikulskyte

[1] Sinja Krausvs Kamilla BartoneSarah Ilievvs TBDErika Semavs TBD[8] Julia Middendorfvs TBD

[3] Silvia Ambrosio vs Selina Dal

Natalia Szabanin vs TBD

Funa Kozaki vs Mara Guth

[6] Sohyun Park vs TBD

[5] Ekaterine Gorgodze vs Josy Daems

Luisa Meyer auf der heide vs TBD

Ikumi Yamazaki vs TBD

[4] Cagla Buyukakcay vs TBD

[7] Daniela Vismane vs Sophie Greiner

Eva Bennemann vs Valentina Steiner

Angelina Wirges vs Denisa Hindova

Zoe Kruger vs [2] Marina Melnikova