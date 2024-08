Finale amara per Mattia Bellucci a Cary. Sconfitto dopo essere stato avanti per 61 41 ed aver avuto anche due palle match (Sintesi video della finale)

La corsa di Mattia Bellucci al Challenger di Cary si è fermata all’ultimo ostacolo. Nella notte italiana, il tennista lombardo è stato sconfitto dal russo Roman Safiullin con il punteggio di 16 75 75 nella finale del torneo americano.

Nonostante una settimana eccezionale che lo ha visto partire dalle qualificazioni e raggiungere la finale senza perdere un set, Bellucci non è riuscito a completare l’impresa contro il più quotato avversario, testa di serie numero 1 del torneo e 66° nel ranking ATP.

Da segnalare che Mattia era sto avanti per 61 4-1 con un break di vantaggio e dopo aver perso il servizio nel settimo gioco (con doppio fallo sulla palla break), sul 5 a 4 ha mancato due match point con il russo alla battuta prima di perdere la seconda frazione per 7 a 5 con break decisivo di Roman sul 5 pari e sempre per un doppio fallo sul break point.

Nel parziale decisivo sotto per 3 a 5 brekkava il russo nel decimo gioco ma ancora una volta nelle fasi finali l’azzurro era meno concreto e cedeva la battuta sempre sul 5 pari prima di perdere set e match per 7 a 5 dopo un lunghissimo game dopo aver avuto anche una palla per il tiebreak.

Nonostante la sconfitta, il torneo di Cary rappresenta un altro passo importante nella crescita di Bellucci. Il 22enne di Busto Arsizio ha dimostrato di poter competere ad alti livelli, confermando i progressi mostrati negli ultimi mesi, incluse le qualificazioni raggiunte al Roland Garros e a Wimbledon.

Questa finale, la quinta della sua carriera nel circuito Challenger, permetterà a Bellucci di avvicinarsi ulteriormente alla top 100 del ranking ATP.

Per Safiullin, invece, si tratta del secondo titolo Challenger del 2024, che lo proietta verso un possibile rientro nella top 50 mondiale.

ATP Cary Roman Safiullin [1] Roman Safiullin [1] 1 7 7 Mattia Bellucci Mattia Bellucci 6 5 5 Vincitore: Safiullin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 R. Safiullin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 M. Bellucci 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 5-5 → 6-5 R. Safiullin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-4 → 5-5 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 R. Safiullin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 R. Safiullin 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 R. Safiullin 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-0 → 2-1 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 M. Bellucci 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 R. Safiullin 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 7-5 M. Bellucci 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A df 5-5 → 6-5 R. Safiullin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 R. Safiullin 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 M. Bellucci 15-0 15-15 15-30 15-40 df 2-4 → 3-4 R. Safiullin 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 M. Bellucci 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 1-3 → 1-4 R. Safiullin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 R. Safiullin 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace ace 0-1 → 1-1 M. Bellucci 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 R. Safiullin 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-5 → 1-6 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 ace A-40 1-4 → 1-5 R. Safiullin 15-0 30-0 30-15 40-15 0-4 → 1-4 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 R. Safiullin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-2 → 0-3 M. Bellucci 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 R. Safiullin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1





Federico Di Miele