Bellucci inarrestabile: quinta finale Challenger in carriera a Cary. La top 100 ad un passo

Mattia Bellucci continua la sua ascesa nel tennis mondiale, raggiungendo la sua quinta finale Challenger in carriera al Cary Tennis Classic, torneo di categoria 100 sul cemento americano con un montepremi di 133.250 dollari. Il tennista lombardo, attualmente n.113 del ranking ATP, ha dimostrato una forma eccezionale, superando in semifinale il canadese Gabriel Diallo (n.155 ATP) con un convincente 6-3 6-3.

Questa finale segna un momento importante per il tennis italiano nel circuito Challenger del 2024. È infatti la sedicesima finale con almeno un italiano in campo quest’anno, confermando la forza e la profondità del movimento tennistico azzurro. Bellucci ha ora l’opportunità di diventare l’ottavo campione italiano della stagione nel circuito Challenger, unendosi a nomi come Matteo Gigante, Gianluca Mager, Stefano Napolitano, Luca Nardi, Francesco Passaro, Luciano Darderi e Federico Arnaboldi.

Il percorso di Bellucci a Cary è stato a dir poco impressionante. Partito dalle qualificazioni, l’azzurro ha raggiunto la finale senza perdere un set, superando avversari del calibro di Elias Ymer, Agustin Gomez, Hong, Basavareddy, Kukushkin e Diallo. Questa performance si inserisce in un’estate già ricca di successi per Bellucci, che ha visto il giocatore qualificarsi per i tabelloni principali del Roland Garros e di Wimbledon.

La finale di questa sera vedrà Bellucci confrontarsi con la testa di serie numero 1 del torneo, il russo Roman Safiullin, attualmente n.66 del mondo ma in ascesa. Nonostante la sfida si preannunci ardua, il momento di forma di Bellucci e la sua determinazione potrebbero rivelarsi fattori decisivi.

Indipendentemente dall’esito della finale, questo torneo segna un altro passo importante nella carriera di Bellucci. La sua classifica è destinata a migliorare ulteriormente, avvicinandolo sempre di più all’obiettivo dei top 100. La costanza dimostrata nella stagione sul cemento americano, con i quarti di finale ad Atlanta e il secondo turno a Washington (entrambi raggiunti partendo dalle qualificazioni), testimonia la maturità e la solidità del gioco di Bellucci.

Attualmente è al n.101 ATP ed è in caso di vittoria sarà intorno al n.92 del mondo.





Marco Rossi