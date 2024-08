WTA 1000 Cincinnati: Paolini cede ad Andreeva in tre set: analisi di una partita altalenante

In un match caratterizzato da alti e bassi, Jasmine Paolini si arrende a Mirra Andreeva dopo una battaglia di tre set nel terzo turno del torneo WTA 1000 di Cincinnati con il punteggio di 36 63 62. La partita, che ha visto l’italiana partire forte per poi cedere alla giovane russa, ha offerto spunti interessanti sul gioco di entrambe le atlete.

Il primo set ha visto Paolini reagire con determinazione a un break iniziale subito. L’azzurra ha dimostrato grande qualità nel suo gioco, piazzando un immediato contro-break e prendendo il comando con una splendida demi-volée sul 2-1. La maggiore esperienza di Paolini è emersa nei momenti cruciali, sfruttando le incertezze di Andreeva, particolarmente evidenti nel sesto game, durato ben 14 punti e conclusosi con un doppio fallo della russa. Paolini ha chiuso il set 6-3, mostrando solidità al servizio con tre prime vincenti e il primo ace del match.

Il secondo parziale ha segnato una svolta nell’incontro. Andreeva ha alzato il livello del suo gioco, dimostrando particolare efficacia con il diritto in uscita dal servizio. La pressione costante della russa ha portato Paolini a commettere errori, concedendo il break decisivo nell’ottavo game. Con il 6-3 in suo favore, Andreeva ha riportato la partita in parità.

Il set decisivo ha visto la Paolini, partire male in svantaggio 0-2, ha lottato per rientrare in partita. Un momento chiave si è verificato sul 1-4, quando Andreeva ha commesso il suo sesto doppio fallo, offrendo all’italiana una chance di rientro. Nonostante Paolini sia riuscita a conquistare il break, la sua tenuta al servizio è venuta meno nel momento cruciale, permettendo ad Andreeva di riprendere il comando.

Nel finale, la giovane russa ha mostrato una maturità sorprendente, servendo per il match e chiudendo al secondo match point utile, nonostante un ultimo tentativo di resistenza di Paolini.

WTA Cincinnati Mirra Andreeva Mirra Andreeva 3 6 6 Jasmine Paolini [5] Jasmine Paolini [5] 6 3 2 Vincitore: Andreeva Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Mirra Andreeva 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Jasmine Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Mirra Andreeva 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-1 → 4-2 Jasmine Paolini 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 Mirra Andreeva 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Mirra Andreeva 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Jasmine Paolini 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Mirra Andreeva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Jasmine Paolini 0-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Mirra Andreeva 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Mirra Andreeva 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Jasmine Paolini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 Mirra Andreeva 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 Mirra Andreeva 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Jasmine Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Mirra Andreeva 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Mirra Andreeva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Jasmine Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0





Francesco Paolo Villarico