Nishioka perde la testa a Cincinnati: penalty game e crollo finale (Video)

Una scena raramente vista sui campi da tennis professionistici si è svolta oggi al Masters 1000 di Cincinnati, con protagonista il giapponese Yoshihito Nishioka. In un match che lo vedeva ad un passo dalla vittoria contro Hubert Hurkacz, Nishioka ha perso completamente il controllo, dando vita a uno spettacolo tanto deplorevole quanto inusuale.

Il tennista nipponico, dopo essere stato a soli due punti dal successo, ha visto sfumare la sua opportunità sotto i colpi del rivale polacco. La rimonta di Hurkacz ha innescato in Nishioka una reazione spropositata: in preda alla frustrazione, ha scagliato ben tre palle oltre le tribune, un gesto che va ben oltre i limiti del comportamento accettabile su un campo da tennis.

La giudice di sedia, di fronte a tale condotta, non ha potuto far altro che comminare una sanzione severa quanto rara: un game penalty. Questa penalità, che comporta la perdita immediata del game in corso, è una misura estrema nel tennis, riservata solo ai casi più gravi di condotta antisportiva.

Ma il peggio doveva ancora venire. Negli ultimi due game del match, Nishioka ha praticamente smesso di giocare, perdendo il set decisivo con un umiliante 1-6. Un epilogo sconcertante per un atleta del suo calibro.

Questo episodio getta un’ombra sulla reputazione di Nishioka e sicuramente attirerà l’attenzione degli organizzatori del torneo e dell’ATP. Resta da vedere se ci saranno ulteriori conseguenze per il giocatore giapponese, la cui condotta ha decisamente superato i limiti dell’accettabile nel gentlemen’s sport per eccellenza.

Crazy Game Penalty 😳 The third set of Hurkacz vs Nishioka was full of drama… #CincyTennis pic.twitter.com/i0Tar88wxr — Tennis TV (@TennisTV) August 15, 2024





Francesco Paolo Villarico