Sinner avanza a Cincinnati: Una vittoria di carattere più che di brillantezza “Non sono al 100% e in questo torneo ho spesso fatto fatica a trovare il feeling”

Jannik Sinner, numero 1 del mondo, ha superato il suo primo ostacolo al Masters 1000 di Cincinnati, qualificandosi per gli ottavi di finale. L’italiano ha sconfitto l’americano Alex Michelsen con il punteggio di 6-4 7-5 in un incontro durato un’ora e cinquanta minuti. Una vittoria che, se da un lato conferma la solidità mentale del campione, dall’altro solleva qualche interrogativo sulla sua condizione fisica attuale.

Il match è stato caratterizzato da alti e bassi per Sinner, che ha mostrato alcune fragilità soprattutto al servizio. Nel primo set, nonostante un break iniziale a suo favore, l’azzurro ha faticato a mantenere il vantaggio, dovendo annullare diverse palle break (tre per la precisione). La percentuale di prime in campo, un misero 43%, è stata il sintomo più evidente di un Sinner non al top della forma che comunque ha conquistato la frazione per 6 a 4.

Il secondo set ha visto Sinner continuare a lottare con il proprio servizio, trovandosi più volte in difficoltà e dovendo salvare ben cinque palle break. Tuttavia, nei momenti cruciali, il numero 1 del mondo ha saputo alzare il livello del suo gioco. Sul 5-5, Sinner ha mostrato lampi del suo miglior tennis, strappando il servizio a Michelsen con risposte aggressive e coraggiose. Un ultimo game solido, condito da due ace e un servizio vincente, ha chiuso l’incontro a suo favore per 7 a 5.

Questa vittoria, più di carattere che di brillantezza, permette a Sinner di avanzare agli ottavi di finale, dove affronterà il vincitore tra Sebastian Baez e Jordan Thompson. La prestazione odierna, seppur vincente, lascia aperte alcune domande sulla condizione fisica dell’azzurro. Sarà interessante vedere se Sinner riuscirà a elevare il suo livello di gioco nei prossimi turni, considerando che la strada verso il titolo a Cincinnati si fa sempre più impegnativa.

Per il momento, il numero 1 del mondo può essere soddisfatto di aver superato un test non facile, dimostrando ancora una volta la sua capacità di vincere anche quando non è al meglio. Tuttavia, per ambire al titolo in Ohio, Sinner dovrà necessariamente migliorare alcuni aspetti del suo gioco, in particolare la consistenza al servizio e la riduzione degli errori gratuiti.

Alla fine della partita Sinner ha dichiarato: “È stato un match difficile, dovevo adattarmi a delle condizioni diverse. Qui la palla schizza velocissima, specialmente quando c’è il sole e le temperature sono alte. Non sono al 100% e in questo torneo ho spesso fatto fatica a trovare il feeling. Il mio obiettivo è quello di stare al meglio agli US Open, ma ora che sono qui cerco di dare quello che ho e di rimanere sempre positivo. Per questo, aver vinto in queste condizioni mi rende molto felice“.

ATP Cincinnati Jannik Sinner [1] Jannik Sinner [1] 6 7 Alex Michelsen Alex Michelsen 4 5 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 J. Sinner 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 6-5 → 7-5 A. Michelsen 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 J. Sinner 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 A. Michelsen 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 4-4 → 4-5 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 ace A-40 ace 3-4 → 4-4 A. Michelsen 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 3-3 → 3-4 J. Sinner 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Michelsen 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Michelsen 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 A. Michelsen 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 A. Michelsen 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 A. Michelsen 30-40 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 4-3 J. Sinner 40-A 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 A. Michelsen 40-A 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 3-1 → 3-2 J. Sinner 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 2-1 → 3-1 A. Michelsen 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 2-0 → 2-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 A. Michelsen 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Statistiche 🇮🇹 Sinner 🇺🇸 Michelsen Punteggio servizio 288 256 Ace 9 1 Doppi falli 4 2 Percentuale prime di servizio 51% (42/83) 58% (44/76) Punti vinti con la prima 74% (31/42) 73% (32/44) Punti vinti con la seconda 61% (25/41) 44% (14/32) Palle break salvate 100% (8/8) 60% (3/5) Giochi di servizio giocati 11 11 Punteggio risposta 142 65 Punti vinti in risposta sulla prima 27% (12/44) 26% (11/42) Punti vinti in risposta sulla seconda 56% (18/32) 39% (16/41) Palle break convertite 40% (2/5) 0% (0/8) Giochi di risposta giocati 11 11 Punti vinti a rete 73% (8/11) 44% (8/18) Vincenti 28 14 Errori non forzati 19 19 Punti vinti al servizio 67% (56/83) 61% (46/76) Punti vinti in risposta 39% (30/76) 33% (27/83) Punti totali vinti 54% (86/159) 46% (73/159) Velocità massima servizio 216 km/h 210 km/h Velocità media prima di servizio 199 km/h 194 km/h Velocità media seconda di servizio 159 km/h 163 km/h





Marco Rossi