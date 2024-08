Masters 1000 Montreal: Cobolli out, troppi errori contro Rinderknech

Si ferma al secondo turno la strada di Flavio Cobolli al Masters 1000 di Montreal, battuto piuttosto nettamente da Arthur Rinderknech, 6-3 6-2 lo score conclusivo dell’incontro interrotto giovedì notte sul 3-0 a favore del francese. Il romano alla ripresa odierna ha disputato una partita con poca energia e tanti errori, poco incisivo in risposta e servendo con numeri modesti. Poco il 51% di prime palle, un rendimento insufficiente che ha dato fiducia alla risposta di diritto di Rinderknech, spesso profonda e precisa. Cobolli ha incantato nei giorni scorsi tra Washington e l’esordio nel torneo canadese per la velocità di copertura del campo, intensità della spinta e rendimento della battuta; purtroppo questi sono stati oggi gli aspetti del suo gioco più deficitari, spesso un po’ in ritardo sulla palla e in generale poco preciso e intenso. Rinderknech è stato bravo a servire bene, attaccare col diritto e non dare il tempo all’italiano di ribaltare gli scambi, giocando un tennis lineare e più efficace, ma i tanti errori dell’italiano sono stati decisivi per la sua sconfitta.

Cobolli riparte finalmente sotto un bel sole, al servizio sotto di un break, 0-3. Commette un doppio fallo, ma gioca un game solido, spingendo col diritto. C’è un discreto vento (indispensabile per tenere lontano le nuvole), non grande precisione ma a 30 muove lo score nel match, 1-3. Il problema è strappare un game in risposta a Rinderknech, non facile visto che il francese serve piuttosto bene. Infatti Arthur vince a zero il primo turno di battuta di giornata. Il set scorre sui turni di servizio senza scossoni, il romano non riesce a procurarsi la chance per riaprire il set e Rinderknech chiude 6 giochi a 3 con un attacco perentorio a rete. Bene il francese con la prima palla, eccellente la traiettoria esterna da destra.

Cobolli inizia alla battuta il secondo set. Sembra un po’ scarico fisicamente rispetto alla scorsa settimana o al fantastico esordio contro Auger-Aliassime, commette qualche errore di troppo non trovando la miglior posizione sulla palla, e il servizio non lo aiuta. Col secondo doppio fallo, ai vantaggi, concede un’immediata palla break. La cancella aprendo molto bene l’angolo col diritto cross. Purtroppo il break è solo rimandato: Rinderknech si prende il vantaggio alla seconda chance, grazie a una risposta potente su di una seconda palla troppo centrale. Arthur recupera uno 0-30 nel secondo game e allunga 2-0. Cobolli muove lo score nel set, ma servendo sotto 1-3 è di nuovo in difficoltà. Prova ad attaccare ma non è preciso, e il francese col diritto entra forte prendendosi punti pesanti. Flavio si ritrova sotto 15-40 con due palle del doppio break da difendere. Cobolli cede il game a 30, con un errore di rovescio in scambio (1-4). Il francese restituisce uno dei due break con un turno di battuta pessimo condito da tanti errori (2-4), ma nel settimo game è l’azzurro a crollare di nuovo sotto 0-40, senza la prima di servizio e tante imprecisioni. Rinderknech si riprende il vantaggio alla terza palla break con un’accelerazione di diritto precisa, per il 5-2, e chiude al game seguente per il 6-2 che chiude l’incontro.

ATP Montreal Flavio Cobolli Flavio Cobolli 3 2 Arthur Rinderknech Arthur Rinderknech 6 6 Vincitore: Rinderknech Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Rinderknech 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 F. Cobolli 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-4 → 2-5 A. Rinderknech 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-4 → 2-4 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-3 → 1-4 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 A. Rinderknech 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 0-2 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A df 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Rinderknech 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 3-5 → 3-6 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-5 → 3-5 A. Rinderknech 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 F. Cobolli 15-0 ace 30-0 40-0 1-4 → 2-4 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-3 → 1-3 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 F. Cobolli 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Statistiche 🇮🇹 Cobolli 🇫🇷 Rinderknech Punteggio servizio 205 294 Ace 1 3 Doppi falli 4 1 Percentuale prime di servizio 51% (25/49) 62% (29/47) Punti vinti con la prima 60% (15/25) 76% (22/29) Punti vinti con la seconda 46% (11/24) 67% (12/18) Palle break salvate 56% (5/9) 67% (2/3) Giochi di servizio giocati 8 9 Punteggio risposta 102 189 Punti vinti in risposta sulla prima 24% (7/29) 40% (10/25) Punti vinti in risposta sulla seconda 33% (6/18) 54% (13/24) Palle break convertite 33% (1/3) 44% (4/9) Giochi di risposta giocati 9 8 Punti vinti a rete 70% (7/10) 70% (14/20) Vincenti 13 11 Errori non forzati 18 13 Punti vinti al servizio 53% (26/49) 72% (34/47) Punti vinti in risposta 28% (13/47) 47% (23/49) Punti totali vinti 41% (39/96) 59% (57/96) Velocità massima servizio 195 km/h 218 km/h Velocità media prima di servizio 172 km/h 199 km/h Velocità media seconda di servizio 145 km/h 153 km/h





Mario Cecchi