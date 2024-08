Auger-Aliassime analizza la sconfitta contro Cobolli: “Problemi al servizio. Non posso dire di essere stato fresco come avrei voluto, né fisicamente né mentalmente”

Il Masters 1000 di Montreal 2024 si è rivelato una grande delusione per Felix Auger-Aliassime, eliminato a sorpresa al primo turno dal nostro Flavio Cobolli. La sconfitta del canadese non è stata del tutto inaspettata, considerando il recente impegno nei Giochi Olimpici di Parigi, il lungo viaggio di ritorno e il cambio di condizioni di gioco.

Dopo l’eliminazione dal torneo di casa, Auger-Aliassime ha condiviso le sue riflessioni con la stampa, mostrando delusione ma anche determinazione per le sfide future.

Il canadese ha ammesso di essere consapevole delle difficoltà che avrebbe potuto incontrare: “Sapevo che sarebbe stato un match complicato. Ho dovuto adattarmi alle nuove condizioni e alla fine è successo quello che è successo”. Ha riconosciuto che il suo livello di gioco è stato nettamente inferiore rispetto alle settimane precedenti, in particolare per quanto riguarda il servizio.

Auger-Aliassime ha indicato diversi fattori che hanno contribuito alla sua sconfitta: “Il passaggio dalla terra battuta al cemento ha avuto un impatto significativo. Le palle cambiano in ogni torneo. Ho avuto solo due giorni per adattarmi e non sono riuscito a controllare la palla facilmente.” Ha Cobolli ha giocato un gran match e si è dimostrato superiore questa sera.

Il canadese ha identificato il servizio come il punto più critico della sua prestazione: “Il motivo principale di questa sconfitta è stato il mio servizio. Mi avete detto che ho realizzato solo il 46% di prime palle, probabilmente il dato più basso dell’anno, inclusi i doppi falli. Il mio servizio stasera è stato terribile”.

Auger-Aliassime ha ammesso che la partecipazione ai Giochi Olimpici ha avuto un effetto sulla sua condizione: “Non posso dire di essere stato fresco come avrei voluto, né fisicamente né mentalmente. È stato complicato gestire tutto, ma non è una scusa”.

Nonostante la delusione, il tennista canadese guarda già avanti: “Ora riposerò un po’, poi riprenderò gli allenamenti e mi preparerò per il resto della stagione”. Riguardo alla sua partecipazione al torneo di Cincinnati, ha dichiarato che probabilmente sarà presente, ma valuterà la sua condizione nei prossimi giorni.





