Arnaldi risorge a Montreal: vittoria su McDonald ed ora la sfida con Khachanov

Nel torneo Masters 1000 di Montreal, Matteo Arnaldi ha finalmente ritrovato il sorriso. L’azzurro, attuale numero 46 del ranking ATP, ha superato il primo turno del tabellone principale con una prestazione di carattere, battendo l’americano Mackenzie McDonald in una battaglia di tre set conclusasi 4-6 6-4 6-4.

Dopo un’estate opaca sulla terra rossa e una serie di risultati deludenti – una sola vittoria negli ultimi sette incontri – Arnaldi cercava disperatamente di invertire la rotta. E l’occasione è arrivata sul cemento canadese, seppur non senza difficoltà.

Il match ha visto l’italiano partire in salita, cedendo il primo set 6-4. Le cose sembravano mettersi male anche nel secondo parziale, con McDonald in vantaggio di un break sul 3-2. Ma è qui che Arnaldi ha mostrato la sua tempra: ha recuperato lo svantaggio e, nonostante qualche esitazione nel chiudere il set (due set point mancati sul 5-3 40-15 ed era alla battuta), è riuscito a pareggiare i conti in risposta conquistando la frazione per 6 a 4.

Nel terzo set Arnaldi è scappato sul 4-1, ma ha dovuto assistere al ritorno prepotente dell’americano fino al 4-4. Nel momento decisivo, tuttavia, il ligure ha trovato la forza per piazzare un break a zero nel decimo gioco con un doppio fallo dell’americano sullo 0-30, chiudendo così l’incontro tra il sollievo e la gioia.

Questa vittoria non solo interrompe un periodo negativo per Arnaldi, ma gli regala anche un’interessante sfida al secondo turno contro il russo Karen Khachanov, testa di serie numero 16 del torneo. Sarà un test importante per misurare le reali ambizioni dell’italiano in questo Masters 1000.

ATP Montreal Mackenzie McDonald Mackenzie McDonald 6 4 4 Matteo Arnaldi Matteo Arnaldi 4 6 6 Vincitore: Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 M. McDonald 0-15 0-30 0-40 df 4-5 → 4-6 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 M. McDonald 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 3-4 → 4-4 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 3-4 M. McDonald 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 M. Arnaldi A-40 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 M. McDonald 30-40 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 M. Arnaldi 15-40 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. McDonald 15-40 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 M. Arnaldi 40-15 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. McDonald 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 4-6 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-5 → 4-5 M. McDonald 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 3-3 → 3-4 M. McDonald 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 3-3 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 2-2 → 3-2 M. McDonald 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 M. McDonald 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 M. McDonald 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 M. McDonald 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 M. McDonald 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-1 → 0-2 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Statistiche 🇺🇸 McDonald 🇮🇹 Arnaldi Punteggio servizio 234 229 Ace 1 4 Doppi falli 3 1 Percentuale prime di servizio 70% (57/82) 46% (46/99) Punti vinti con la prima 61% (35/57) 67% (31/46) Punti vinti con la seconda 44% (11/25) 47% (25/53) Palle break salvate 33% (3/9) 38% (3/8) Giochi di servizio giocati 15 15 Punteggio risposta 181 201 Punti vinti in risposta sulla prima 33% (15/46) 39% (22/57) Punti vinti in risposta sulla seconda 53% (28/53) 56% (14/25) Palle break convertite 63% (5/8) 67% (6/9) Giochi di risposta giocati 15 15 Punti vinti a rete 51% (19/37) 76% (22/29) Vincenti 21 34 Errori non forzati 21 16 Punti vinti al servizio 56% (46/82) 57% (56/99) Punti vinti in risposta 43% (43/99) 44% (36/82) Punti totali vinti 49% (89/181) 51% (92/181) Velocità massima servizio 196 km/h 206 km/h Velocità media prima di servizio 176 km/h 178 km/h Velocità media seconda di servizio 151 km/h 147 km/h





