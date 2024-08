Challenger San Marino, Porto, Lexington, Liberec e Luedenscheid: I risultati con il dettaglio del Day 5 (LIVE)

CHALLENGER San Marino (San Marino 🇸🇲) – Quarti di Finale, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

trong>Andrea Pellegrinovs Francisco Comesana

Alexandre Muller vs Juan Manuel Cerundolo



Il match deve ancora iniziare

Fabio Fognini vs Matteo Gigante (Non prima 8:30)



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – ore 4:00

Gustavo Heide vs Chun-Hsin Tseng



Il match deve ancora iniziare

Marco Bortolotti / Matthew Christopher Romios vs Theo Arribage / Orlando Luz



Il match deve ancora iniziare

Alexandru Jecan / Giorgio Ricca vs Petr Nouza / Patrik Rikl



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Porto (Portogallo 🇵🇹) – Quarti di Finale, cemento

Il match deve ancora iniziare

1. [Q] Edas Butvilasvs [6] Alejandro Moro Canas

2. [LL] Vadym Ursu vs [5] Jaime Faria



Il match deve ancora iniziare

3. [SE] Alex Martinez vs [3] Mikhail Kukushkin



Il match deve ancora iniziare

4. Joshua Paris / Ramkumar Ramanathan vs [PR] Arjun Kadhe / Arthur Reymond



Il match deve ancora iniziare

Court Banco Carregosa – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. August Holmgren vs [Q] Arthur Reymond



Il match deve ancora iniziare

2. [1] Sander Arends / Luke Johnson vs [3] Karol Drzewiecki / Piotr Matuszewski



Il match deve ancora iniziare

ATP Lexington Gabriel Diallo [3] • Gabriel Diallo [3] 0 1 Ethan Quinn Ethan Quinn 0 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 G. Diallo 1-1 E. Quinn 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 G. Diallo 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

1. [3/SE] Gabriel Diallovs Ethan Quinn

2. [7] Li Tu vs [2] Emilio Nava



Il match deve ancora iniziare

3. Liam Draxl / Kelsey Stevenson vs Patrick Harper / Calum Puttergill (non prima ore: 18:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Arthur Gea OR [WC] Learner Tien vs [5] Hugo Grenier



Il match deve ancora iniziare

5. [3/SE] Gabriel Diallo OR Ethan Quinn vs [6] Joao Fonseca (non prima ore: 01:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Arthur Gea vs [WC] Learner Tien



Il match deve ancora iniziare

2. [Q] Micah Braswell vs [4] Coleman Wong



Il match deve ancora iniziare

3. [3] Hans Hach Verdugo / Niki Kaliyanda Poonacha vs Trey Hilderbrand / Alex Lawson



ATP Lexington Hans Hach Verdugo / Niki Kaliyanda Poonacha [3] Hans Hach Verdugo / Niki Kaliyanda Poonacha [3] 4 4 7 0 Trey Hilderbrand / Alex Lawson • Trey Hilderbrand / Alex Lawson 3 6 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 T. Hilderbrand / Lawson 0-1 1-1 1-2 1-3 1-4 2-4 3-4 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 3-2* 3-3* 3*-4 3*-5 3-6* 4-6* 5*-6 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 T. Hilderbrand / Lawson 15-0 30-0 6-5 → 6-6 H. Hach Verdugo / Kaliyanda Poonacha 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 6-5 T. Hilderbrand / Lawson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 5-5 H. Hach Verdugo / Kaliyanda Poonacha 15-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 T. Hilderbrand / Lawson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 H. Hach Verdugo / Kaliyanda Poonacha 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 T. Hilderbrand / Lawson 30-0 40-0 3-2 → 3-3 H. Hach Verdugo / Kaliyanda Poonacha 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 T. Hilderbrand / Lawson 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-1 → 2-2 H. Hach Verdugo / Kaliyanda Poonacha 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 T. Hilderbrand / Lawson 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 H. Hach Verdugo / Kaliyanda Poonacha 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Hilderbrand / Lawson 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-5 → 4-6 H. Hach Verdugo / Kaliyanda Poonacha 15-0 3-5 → 4-5 T. Hilderbrand / Lawson 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 H. Hach Verdugo / Kaliyanda Poonacha 0-15 0-30 0-40 15-40 3-3 → 3-4 T. Hilderbrand / Lawson 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 3-2 → 3-3 H. Hach Verdugo / Kaliyanda Poonacha 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 T. Hilderbrand / Lawson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 1-2 → 2-2 H. Hach Verdugo / Kaliyanda Poonacha 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 T. Hilderbrand / Lawson 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 H. Hach Verdugo / Kaliyanda Poonacha 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

4. [1] Andre Goransson / Sem Verbeek vs Aidan McHugh / Emilio Nava (non prima ore: 19:00)



Il match deve ancora iniziare

5. Ryuki Matsuda / Rio Noguchi vs [2] Ryan Seggerman / Patrik Trhac



Il match deve ancora iniziare

6. Liam Draxl / Kelsey Stevenson OR Patrick Harper / Calum Puttergill vs Yuta Shimizu / James Trotter



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Manuel Guinardvs Michael Vrbensky

Andrew Paulson vs Elmer Moller



Il match deve ancora iniziare

Jonas Forejtek / Michael Vrbensky vs Jakub Nicod / Jelle Sels



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

Hugo Dellienvs Vitaliy Sachko

Geoffrey Blancaneaux vs Nicolas Moreno De Alboran



Il match deve ancora iniziare

Jiri Barnat / Filip Duda vs Milos Karol / Tomas Lanik



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Luedenscheid (Germania 🇩🇪) – Semifinali, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. [8] Kamil Majchrzakvs [3] Roman Andres Burruchaga

2. David Pel / Bart Stevens vs Zvonimir Babic / Alexander Donski



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Botic van de Zandschulp vs [4] Titouan Droguet



Il match deve ancora iniziare

4. [8] Kamil Majchrzak OR [3] Roman Andres Burruchaga vs [Alt] Raphael Collignon (non prima ore: 17:00)



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. David Stevenson/ Marcus Willisvs [2] Matwe Middelkoop/ Denys Molchanov