Giochi Olimpici Parigi 2024: I risultati completi con il dettaglio del Day 7. Iga Swiatek prende il bronzo

Iga Swiatek, numero uno del mondo e principale (e unica!) favorita per la medaglia d’oro all’inizio della settimana, ha confermato questo venerdì la sua ascesa sul podio olimpico per la prima volta, assicurandosi la medaglia di bronzo a Parigi 2024, competizione che si sta svolgendo a Roland Garros, dove la tennista 23enne ha dominato completamente, con quattro titoli negli ultimi cinque anni.

La polacca ha sconfitto nella sfida per la medaglia di bronzo la sorprendente slovacca Anna Karolina Schmiedlova, numero 67 WTA, con il punteggio di 6-2 6-1, garantendosi di non lasciare la capitale francese a mani vuote. Swiatek è la prima polacca nella storia a vincere una medaglia olimpica nel singolare.

Nella finale, ricordiamo, la cinese Zheng Qinwen affronterà la croata Donna Vekic nella lotta per la medaglia d’oro.

Felix Auger-Aliassimevs Carlos Alcaraz

Iga Swiatek vs Anna-Karolina Schmiedlova (TBA)



Novak Djokovic vs Lorenzo Musetti (TBA – ore 19:00)



Court Suzanne Lenglen – ore 12:00

Karolina Muchova / Linda Noskova vs Sara Errani / Jasmine Paolini



Matthew Ebden / John Peers vs Taylor Fritz / Tommy Paul (TBA)



Cristina Bucsa / Sara Sorribes Tormo vs Mirra Andreeva / Diana Shnaider (TBA)