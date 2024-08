ITF W75 Cordenons: Zantedeschi e Brancaccio si fermano ai quarti, avanzano le teste di serie

Termina nei quarti di finale il cammino delle ultime due italiane presenti nel tabellone di singolare della 9° edizione dell’Itf W75 Cordenons, torneo dotato di un montepremi da 60mila dollari.

La prima ad uscire in ordine di tempo è stata Aurora Zantedeschi che dopo un avvio promettente con la olandese Eva Vedder è costretta ad inchinarsi con il punteggio di 6-3 6-1, non riuscendo a bissare la semifinale conquistata nel 2019. La veronese nonostante alcune variazioni di ritmo non è riuscita a contrastare la potenza dei colpi della tennista “Orange” che specie dalla parte del dritto è risultata a tratti irresistibile.

Stessa sorte per Nuria Brancaccio che sul centrale SerenaManiva è costretta ad inchinarsi in due set (6-1 7-6) al ciclone sloveno rappresentato da Veronika Erjavec, numero 4 del seeding friulano. La 22enne di Torre del Greco non è riuscita nell’intento di accelerare il ritmo da fondocampo ed è spesso incappata in molti errori gratuiti, cedendo di schianto nella prima frazione. Nel secondo parziale la Brancaccio è scappata sul 3-1, prima di subire il ritorno veemente della slovena che è salita sul 5-3. L’azzurra ha avuto un ultimo sussulto d’orgoglio che le ha permesso di forzare il set a tie-break. Sul 4 pari la Erjavec ha compiuto l’allungo decisivo chiudendo l’incontro per 7-5. La slovena imbattuta da otto incontri (tra le due edizioni del torneo) conquista così la seconda semifinale consecutiva sui campi dell’Eurosporting Cordenons (l’anno scorso poi si aggiudicò il torneo).

Conquista la semifinale anche la croata Lucija Ciric Bagaric, testa di serie numero 2, che supera 6-1 3-0 la ceca Barbora Palicova, costretta al ritiro per alcuni guai fisici a metà del secondo set, quando la sfida era comunque già indirizzata.

Non si ferma la corsa dell’altra olandese Anouk Koevermans che regola per 7-5 6-4 l’ucraina Kateryna Baindl e domani darà vita a un derby dei Paesi Bassi contro Eva Vedder. Mentre l’altra semifinale vedrà opposte la slovena Veronica Erjavec e la croata Lucija Ciric Bagaric.

RISULTATI QUARTI DI FINALE TABELLONE SINGOLARE:

V.ERJAVEC (SLO) (4) N.BRANCACCIO (ITA) (6) 6-1 7-6 (5)

E.VEDDER (NED) – A.ZANTEDESCHI (ITA) 6-3 6-1

L.CIRIC BAGARIC (CRO) – (2) B.PALICOVA (CZE) (7) 6-1 3-0 Rit.

A.KOEVERMANS (NED) – K.BAINDL (UKR) 7-5 6-4

RISULTATI SEMIFINALI TABELLONE DOPPIO: