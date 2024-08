Parigi 2024: tensione e polemiche tra Collins e Swiatek (video)

L’incontro olimpico tra Iga Swiatek e Danielle Collins è stato segnato non solo dal ritiro della statunitense sul 4-1 del terzo set, ma anche da tensione e polemiche sia in campo che fuori. Nel corso della partita, la polacca è stata colpita da una pallata ben poco amichevole della statunitense; poi è l’americana a lagnarsi con la n.1 del mondo per il “ritardo” nel prepararsi alla risposta, visto che a suo dire il tempo di gioco lo controlla chi è al servizio. Il tutto è culminato al momento del ritiro con una stretta mano piuttosto tesa e Collins che ha rimproverato la rivale per aver dubitato del suo infortunio.

Riportiamo alcune clip dei momenti “caldi” del match.

La “pallata” di Danielle a Iga:

Danielle Collins nearly killed Iga Swiatek pic.twitter.com/XQLuO5GfSu — Raghav (@raghavv_01) July 31, 2024



La lamentela di Collins al servizio:

La fredda e polemica stretta di mano al momento del ritiro:

Hmmm. There was a bit of drama in the end. pic.twitter.com/ul9iNDeJzB — José Morgado (@josemorgado) July 31, 2024

Nella press conference post partita, così Collins: “Ho detto a Iga che non doveva essere ipocrita riguardo al mio infortunio. Succedono molte cose davanti alla telecamera e ci sono molte persone con carattere forte che vengono fuori e sono in un modo davanti alla telecamera e poi assai diverse nello spogliatoio. Semplicemente non ho avuto la migliore esperienza e non credo che qualcuno debba essere ipocrita. Ognuno può essere quello che vuole, lo accetto ma non ho bisogno di menzogne”.

Questa la risposta di Swiatek, riportata dalla stampa polacca: “Non voglio discutere, perché non le ho mai fatto niente di spiacevole. Volevo solo congratularmi con lei per la sua carriera, perché sappiamo tutti che questo è il suo ultimo anno in tour… Sinceramente, non so cosa intendesse perché non abbiamo nemmeno avuto interazioni che avrebbero potuto farle dire questo verso di me. In generale, durante i tornei, quando usciamo e abbiamo tempo per cambiarci, abbiamo diritto a 5 minuti. Qui ho chiesto alla signora che mi ha accompagnato quanto tempo avevo. Non me l’ha detto. Mi ha risposto che qui il tempo non viene contato e che semplicemente potevo uscire se ne avevo necessità. Quindi ho usato questo tempo per cambiarmi e rinfrescarmi, e poi sono tornata in campo. Onestamente non sapevo quanto tempo fosse passato, ma non ho fatto nulla contro le regole, quindi non so davvero di cosa stiamo parlando”.

