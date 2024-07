ITF W75 Cordenons: Sorprese e maratone negli ottavi di finale

Si sono completati gli incontri degli ottavi di finale della nona edizione dell’Itf W75 Cordenons, torneo dotato di un montepremi da 60mila dollari.

La sorpresa del giorno è rappresentata dall’eliminazione della slovena Tamara Zidansek, testa di serie numero 1 e attuale numero 112 del ranking Wta, per mano dell’olandese Anouk Koevermans con il punteggio di 6-2 6-4. La Zidansek ha pagato cara una giornata storta, nella quale ha accusato anche un problema al ginocchio. Non vanno però tolti i meriti della giocatrice “Orange” che ha dettato il ritmo degli scambi per tutta la partita.

In apertura di programma sul campo centrale SerenaManiva vittoria a sorpresa dell’olandese Eva Vedder che piega nettamente 6-2 6-3 la spagnola Leyre Romero Gormaz, accreditata della testa di serie numero 3.

Centra i quarti di finale anche l’ucraina Kateryna Baindl che si impone 6-4 6-3 sulla rumena Irina Bara, testa di serie numero 5. Per la Baindl è il terzo quarto di finale raggiunto in questo scorcio di stagione.

Nuria Brancaccio, testa di serie numero 6, approfitta del ritiro di Matilde Paoletti a causa di un guaio muscolare e conquista l’accesso ai quarti di finale. Per la 24enne di Torre del Greco, quello sui campi in terra rossa dell’Eurosporting Cordenons è l’ottavo quarto di finale conquistato nel corso del 2024.

Autentica maratona quella tra le azzurre Zantedeschi e Fossa Huergo, un match caratterizzato per lunghi tratti da un braccio di ferro da fondocampo, che ha visto prevalere dopo 3 ore (8-6 al tie-break decisivo) la 23enne veronese.

Prosegue spedita la marcia della slovena Veronika Erjavec, testa di serie numero 4 e campionessa uscente del torneo, che impone la legge del più forte con un doppio bagel alla svizzera Conny Perrin.

Vittoria in rimonta invece per la croata Lucija Ciric Bagaric, numero 2 del seeding friulano, che parte male nella sfida con Anshba, ma dopo avere incassato un 7-5 nel primo set, non lascia scampo all’avversaria sconfitta con un perentorio 6-1 6-2.

L’ultimo biglietto per i quarti di finale lo stacca la ceca Palicova che supera nettamente con un doppio 6-2 l’azzurra Sofia Rocchetti, proveniente dalle qualificazioni.

Risultati: