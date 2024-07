Musetti vola ai quarti olimpici: “Voglio giocarmi le medaglie” (Video)

Lorenzo Musetti continua a incantare alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il talento italiano ha superato Taylor Fritz negli ottavi di finale, confermando il suo momento magico e conquistando l’accesso ai quarti del torneo olimpico.

“Lorenzò, Lorenzò” echeggiava sul campo 14 del Roland Garros, con il pubblico – non solo italiano – in visibilio per le prodezze del giovane azzurro. Musetti, pur mantenendo i piedi per terra, non nasconde la sua soddisfazione: “Più vinco e più acquisto consapevolezza, anche nel gestire i momenti difficili che inevitabilmente ci sono in partita”.

Il match contro Fritz, terzo confronto e terza vittoria per l’italiano, ha evidenziato la crescita di Musetti: “Sono stato bravo e concentrato nei momenti giusti a far girare questa partita”. Il toscano spiega la sua evoluzione: “Negli ultimi due anni ho fatto fatica a giocare sereno e fare le scelte giuste, adesso mi sembra tutto più facile”.

Guardando ai quarti di finale, probabilmente contro il campione olimpico in carica Zverev, Musetti si mostra fiducioso: “Lo affronterò senza paura. Credo di potermela giocare. Il segreto è non concedergli tempo e spazio, e portarlo nella mia ragnatela di variazioni”.

GLI HIGHLIGHTS DI MUSETTI-FRITZ



L’azzurro ha anche commentato l’assenza di Jannik Sinner, esprimendo dispiacere per i giocatori rimasti fuori a causa del regolamento olimpico: “Penso che il regolamento vada rivisto, non può essere in tabellone un trecento del mondo di un altro Paese e non il nostro cinquanta”.

Musetti sta vivendo appieno l’esperienza olimpica, apprezzando lo scambio con altri atleti, in particolare con la squadra di pallavolo femminile. Ma il suo obiettivo è chiaro: “Io voglio giocarmi i match per le medaglie, per me questo quarto vale tantissimo”.

Il tennista ha anche scherzato sulla questione delle borracce “plastic free”, un problema risolto grazie all’aiuto dei raccattapalle: “Oggi è andata meglio, ho chiesto ai raccattapalle di metterle in frigo mentre eravamo in campo”.





Francesco Paolo Villarico