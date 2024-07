ITF Gran Canaria e Hechingen: I Main Draw

ITF GRAN CANARIA(Esp 100k terra)

[1] Jessica Bouzas maneiro vs Camilla Rosatello

Seone Mendez vs Carlota Martinez cirez

Victoria Kan vs Jil Teichmann

Aliona Bolsova vs [6] Polina Kudermetova

[3] Sara Bejlek vs Angela Fita boluda

Freya Christie vs Andrea Lazaro garcia

Miriana Tona vs Fanni Stollar

Maria Jose Portillo ramirez vs [7] Carole Monnet

[5] Leolia Jeanjean vs Ariana Geerlings

Lena Papadakis vs Jesika Maleckova

Giorgia Pedone vs Cristina Diaz adrover

Amandine Hesse vs [4] Nuria Parrizas-diaz

[8] Lea Boskovic vs Leonie Kung

Xiaodi You vs Lucia Cortez llorca

Qianhui Tang vs Demi Tran

Ysaline Bonaventure vs [2] Marina Bassols ribera

[1] Brenda Fruhvirtovavs Mara GuthMarie Benoitvs TBDTereza Martincovavs TBDAlina Charaevavs [5] Ekaterina Makarova

[4] Noma Noha akugue vs TBD

TBD vs TBD

Julia Middendorf vs Carolina Kuhl

Alison Van uytvanck vs [8] Julia Avdeeva

[7] Dalila Jakupovic vs Justina Mikulskyte

Ipek Oz vs Darja Vidmanova

Julie Struplova vs Yuki Naito

Elena Pridankina vs [3] Darja Semenistaja

[6] Mona Barthel vs TBD

Sapfo Sakellaridi vs TBD

Hanne Vandewinkel vs TBD

Marie Vogt vs [2] Anna Bondar