Challenger San Marino, Porto, Lexington, Liberec e Luedenscheid: I risultati con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

CHALLENGER San Marino (San Marino 🇸🇲) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

ATP San Marino Mateus Alves [6] • Mateus Alves [6] 30 6 4 Federico Iannaccone Federico Iannaccone 30 3 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Alves 0-15 15-15 30-15 30-30 4-3 F. Iannaccone 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 M. Alves 15-0 df 15-15 df 30-15 40-15 3-2 → 4-2 F. Iannaccone 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 M. Alves 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 2-1 → 3-1 F. Iannaccone 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-0 → 2-1 M. Alves 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-0 → 2-0 F. Iannaccone 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Alves 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 F. Iannaccone 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 M. Alves 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 F. Iannaccone 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 M. Alves 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-1 → 4-1 F. Iannaccone 15-0 30-0 40-0 ace 3-0 → 3-1 M. Alves 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 2-0 → 3-0 F. Iannaccone 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 M. Alves 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

Mateus Alvesvs Federico Iannaccone

Pedro Sakamoto vs Nikoloz Basilashvili (Non prima 1:00)



Gonzalo Bueno vs Juan Manuel Cerundolo (Non prima 3:30)



Andrea Collarini vs Marco Cecchinato (Non prima 5:30)



Chun-Hsin Tseng vs Francesco Maestrelli (Non prima 8:00)



ATP San Marino Remy Bertola [1] Remy Bertola [1] 6 6 Matthew Dellavedova [10] Matthew Dellavedova [10] 1 3 Vincitore: Bertola Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Dellavedova 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 R. Bertola 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 M. Dellavedova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 R. Bertola 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 M. Dellavedova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 R. Bertola 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 M. Dellavedova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 R. Bertola 15-40 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 M. Dellavedova 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 R. Bertola 15-0 ace 30-0 40-0 5-1 → 6-1 M. Dellavedova 0-30 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 R. Bertola 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 M. Dellavedova 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 3-1 R. Bertola 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 2-0 → 3-0 M. Dellavedova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 R. Bertola 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Remy Bertolavs Matthew Dellavedova

Kirill Kivattsev vs Marcello Serafini



ATP San Marino Kirill Kivattsev Kirill Kivattsev 40 0 Marcello Serafini [12] • Marcello Serafini [12] 40 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Serafini 15-15 15-30 40-30 40-40 0-0

Gustavo Heide vs Filip Misolic (Non prima 3:30)



Court 2 De Luigi – ore 10:30

Carlos Lopez Montagud vs Daniel Dutra da Silva



ATP San Marino Carlos Lopez Montagud [5] Carlos Lopez Montagud [5] 15 6 3 Daniel Dutra da Silva [8] • Daniel Dutra da Silva [8] 30 7 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 D. Dutra da Silva 15-0 30-0 30-15 3-2 C. Lopez Montagud 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 D. Dutra da Silva 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 C. Lopez Montagud 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-1 → 2-1 D. Dutra da Silva 30-0 ace 40-0 40-15 1-0 → 1-1 C. Lopez Montagud 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 5*-5 5-6* df 6-6 → 6-7 C. Lopez Montagud 15-15 ace 30-15 ace 40-15 5-6 → 6-6 D. Dutra da Silva 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 C. Lopez Montagud 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 D. Dutra da Silva 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 C. Lopez Montagud 15-0 30-0 40-15 3-4 → 4-4 D. Dutra da Silva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 C. Lopez Montagud 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-3 → 3-3 D. Dutra da Silva 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 C. Lopez Montagud 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 D. Dutra da Silva 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 C. Lopez Montagud 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 D. Dutra da Silva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Joao Lucas Reis Da Silva vs Gonzalo Villanueva



CHALLENGER Porto (Portogallo 🇵🇹) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

ATP Porto Alejo Sanchez Quilez Alejo Sanchez Quilez 0 0 Pedro Araujo Pedro Araujo 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

1. Alejo Sanchez Quilezvs Pedro Araujo

2. [4] Lucas Poullain vs [PR] Arthur Reymond



3. Zsombor Piros vs [5] Jaime Faria



4. [1] Lukas Klein vs Egor Gerasimov



Court Banco Carregosa – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Florent Bax vs [10] Edas Butvilas



ATP Porto Florent Bax Florent Bax 0 0 Edas Butvilas [10] Edas Butvilas [10] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

2. [1] Renzo Olivo vs Adria Soriano Barrera



1. [2] Vadym Ursuvs [Alt] Kenny De Schepper

2. [3] Jie Cui vs Henry Searle



1. [Alt] Jack Pinnington Jonesvs [WC] Cooper Williams

2. [6] Naoki Nakagawa vs [WC] Joshua Lapadat



3. [1/Alt] Yuta Shimizu vs Micah Braswell



4. [6] Naoki Nakagawa OR [WC] Joshua Lapadat vs [WC] Govind Nanda OR [7] Rodrigo Pacheco Mendez



5. Liam Draxl vs Ricardas Berankis (non prima ore: 00:30)



6. Kaichi Uchida vs [6] Joao Fonseca



1. [5] Ryan Seggermanvs Quinn Vandecasteele

2. [WC] Patrick Maloney vs [8] Cannon Kingsley



3. [4] Stefan Kozlov vs Stefan Dostanic (non prima ore: 18:00)



4. [Alt] Jack Pinnington Jones OR [WC] Cooper Williams vs [WC] Patrick Maloney OR [8] Cannon Kingsley



5. Matias Soto vs [4] Coleman Wong (non prima ore: 23:00)



Court 7 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 9:00 am)

1. Justin Boulais vs [12] Strong Kirchheimer



2. [WC] Govind Nanda vs [7] Rodrigo Pacheco Mendez



3. [3/Alt] James Trotter vs Yusuke Takahashi (non prima ore: 18:00)



4. [5] Ryan Seggerman OR Quinn Vandecasteele vs Justin Boulais OR [12] Strong Kirchheimer



ATP Liberec Martin Klizan [3] • Martin Klizan [3] 15 6 3 Branko Djuric Branko Djuric 15 2 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Klizan 0-15 df 15-15 3-2 B. Djuric 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 M. Klizan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-1 → 3-1 B. Djuric 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A 1-1 → 2-1 M. Klizan 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 B. Djuric 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Klizan 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 ace 5-2 → 6-2 B. Djuric 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 5-2 M. Klizan 0-15 15-15 30-15 40-15 30-15 4-1 → 5-1 B. Djuric 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 30-40 df 3-1 → 4-1 M. Klizan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-1 → 3-1 B. Djuric 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 M. Klizan 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 B. Djuric 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0

Martin Klizanvs Branko Djuric

Jonas Forejtek vs Jonas Kucera



Manuel Guinard vs Joel Schwaerzler (Non prima 3:00)



ATP Liberec Jelle Sels [4] Jelle Sels [4] 15 4 2 Neil Oberleitner [11] • Neil Oberleitner [11] 30 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 N. Oberleitner 15-0 15-15 30-15 2-1 J. Sels 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 N. Oberleitner 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 J. Sels 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 N. Oberleitner 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 4-5 → 4-6 J. Sels 15-0 ace 30-0 ace 40-0 3-5 → 4-5 N. Oberleitner 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 J. Sels 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 N. Oberleitner 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 J. Sels 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 N. Oberleitner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 2-1 → 2-2 J. Sels 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 N. Oberleitner 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 J. Sels 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Jelle Selsvs Neil Oberleitner

Juan Bautista Torres vs Lorenzo Joaquin Rodriguez



Ivan Gakhov vs Marvin Moeller (Non prima 3:00)



ATP Liberec Lautaro Midon [5] Lautaro Midon [5] 0 5 0 Oleg Prihodko [10] • Oleg Prihodko [10] 15 7 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 O. Prihodko 15-0 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 L. Midon 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-6 → 5-7 O. Prihodko 15-40 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 L. Midon 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 O. Prihodko 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 L. Midon 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 3-4 → 4-4 O. Prihodko 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 L. Midon 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 O. Prihodko 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 1-3 → 2-3 L. Midon 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 O. Prihodko 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 L. Midon 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 O. Prihodko 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Lautaro Midonvs Oleg Prihodko

Hynek Barton vs Mili Poljicak



Daniel Masur vs Santiago Rodriguez Taverna (Non prima 3:00)



CHALLENGER Luedenscheid (Germania 🇩🇪) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

ATP Luedenscheid Henri Laaksonen Henri Laaksonen 0 4 1 Mirza Basic • Mirza Basic 0 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Basic 1-1 H. Laaksonen 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 1-1 M. Basic 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 H. Laaksonen 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 M. Basic 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 4-4 → 4-5 H. Laaksonen 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 40-15 3-4 → 4-4 M. Basic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 H. Laaksonen 0-15 0-30 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 M. Basic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 H. Laaksonen 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Basic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 H. Laaksonen 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 ace A-40 0-1 → 1-1 M. Basic 15-0 15-15 30-15 0-0 → 0-1

1. [PR] Henri Laaksonenvs Mirza Basic

2. [2] Marko Topo vs [WC] Tim Ruehl



3. Jan Choinski vs [7] Henri Squire (non prima ore: 14:30)



4. [WC] Justin Engel vs [2] Marco Trungelliti (non prima ore: 17:30)



Court 7 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Olaf Pieczkowski vs [8] Alex Knaff



ATP Luedenscheid Olaf Pieczkowski [6] Olaf Pieczkowski [6] 15 6 4 Alex Knaff [8] • Alex Knaff [8] 0 1 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 A. Knaff 0-15 df 4-1 O. Pieczkowski 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 A. Knaff 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 O. Pieczkowski 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 1-1 → 2-1 A. Knaff 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 O. Pieczkowski 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Knaff 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 5-1 → 6-1 O. Pieczkowski 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 A. Knaff 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 O. Pieczkowski 15-40 0-15 0-30 30-30 40-30 ace 2-1 → 3-1 A. Knaff 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 O. Pieczkowski 40-0 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. Knaff 0-15 df 0-30 0-40 df 0-0 → 1-0

2. [5] Adrian Oetzbach vs [12] Marlon Vankan



3. Bernabe Zapata Miralles vs Gauthier Onclin (non prima ore: 17:00)



Court 3 – Ora italiana: 12:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [4] Max Alcala Gurri vs Fabien Salle



2. Tristan Lamasine vs Ignacio Buse (non prima ore: 16:30)



