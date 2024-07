Nadal supera Fucsovics all’esordio olimpico: ora la sfida con Djokovic

Rafael Nadal ha superato il primo ostacolo nel torneo di singolare maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024, battendo l’ungherese Marton Fucsovics con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-4 in un match durato 2 ore e 26 minuti. Una vittoria sofferta ma fondamentale per il campione spagnolo, attualmente numero 161 del ranking ATP, che ora si prepara ad affrontare Novak Djokovic in un secondo turno da sogno.

L’incontro è iniziato con Nadal in grande spolvero, dominando il primo set con il suo classico gioco potente da fondo campo. Il maiorchino ha mostrato un’ottima capacità di variare l’altezza della palla, muovendo Fucsovics a suo piacimento e chiudendo i punti con colpi vincenti.

Nel secondo set, tuttavia, l’ungherese ha alzato il livello del suo gioco, mettendo in difficoltà Nadal nei lunghi scambi. Nonostante un tentativo di rimonta dello spagnolo, Fucsovics è riuscito a pareggiare i conti, forzando il terzo set.

Il set decisivo ha visto momenti di grande tensione, con Nadal che ha dovuto chiamare il fisioterapista per un problema a un dito. Tuttavia, il campione spagnolo ha dimostrato ancora una volta la sua proverbiale forza mentale, sfruttando la quinta palla break a disposizione per prendere il vantaggio decisivo.

La vittoria di Nadal, seppur sofferta, conferma la sua competitività nonostante la lunga assenza dal circuito. Il pubblico del Philippe Chatrier ha sostenuto il campione spagnolo dall’inizio alla fine, creando un’atmosfera elettrizzante.

Ora l’attenzione si sposta sul prossimo incontro: il match tra Nadal e Djokovic, due leggende del tennis, promette di essere uno degli eventi più attesi di questi Giochi Olimpici. Per Nadal, sarà l’occasione di mettere alla prova la sua condizione fisica e il suo gioco contro uno dei suoi più grandi rivali.

ATP Paris Olympics Marton Fucsovics Marton Fucsovics 1 6 4 Rafael Nadal Rafael Nadal 6 4 6 Vincitore: Nadal Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Rafael Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Marton Fucsovics 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Rafael Nadal 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Marton Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Rafael Nadal 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Marton Fucsovics 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Rafael Nadal 0-15 0-30 0-40 15-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Marton Fucsovics 15-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Rafael Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Marton Fucsovics 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Rafael Nadal 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Marton Fucsovics 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 Rafael Nadal 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 Marton Fucsovics 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Rafael Nadal 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Marton Fucsovics 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Rafael Nadal 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Marton Fucsovics 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Rafael Nadal 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 1-0 → 2-0 Marton Fucsovics 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Rafael Nadal 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 Marton Fucsovics 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Rafael Nadal 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Marton Fucsovics 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Rafael Nadal 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Marton Fucsovics 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Rafael Nadal 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1





