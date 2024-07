Challenger Porto: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani

Challenger Porto – Tabellone Principale – hard

(1) Klein, Lukas vs Gerasimov, Egor

Qualifier vs Bertrand, Robin

Dougaz, Aziz vs Blockx, Alexander

Escoffier, Antoine vs (6) Moro Canas, Alejandro

(4) Pouille, Lucas vs (WC) Rocha, Francisco

(Alt) Elias, Gastao vs Fanselow, Sebastian

Marie, Jules vs (WC) Domingues, Joao

Piros, Zsombor vs (5) Faria, Jaime

(7) Rocha, Henrique vs Qualifier

(SE) Martinez, Alex vs Qualifier

Royer, Valentin vs De Loore, Joris

Qualifier vs (3) Kukushkin, Mikhail

(8) Skatov, Timofey vs (WC) Ferreira Silva, Frederico

Holmgren, August vs Geerts, Michael

Kachmazov, Alibek vs Qualifier

Qualifier vs (2) Gasquet, Richard

(1) Olivo, Renzovs (WC) Prata, VascoSoriano Barrera, Adriavs (12) Vale, Duarte

(2) Ursu, Vadym vs Pereira, Tiago

(Alt) De Schepper, Kenny vs (9) Merida, Daniel

(3) Cui, Jie vs (WC) Silva, Tiago

Searle, Henry vs (11) Gengel, Marek

(4) Poullain, Lucas vs (WC) Marques, Diogo

(PR) Reymond, Arthur vs (7) Gautier, Alexis

(5/Alt) Bobrov, Bogdan vs Sanchez Quilez, Alejo

Araujo, Pedro vs (8) Glinka, Daniil

(6) Karlovskiy, Evgeny vs Bax, Florent

(WC) Graca, Joao vs (10) Butvilas, Edas

1. Adria Soriano Barreravs [12] Duarte Vale2. [2] Vadym Ursuvs Tiago Pereira3. [4] Lucas Poullainvs [WC] Diogo Marques4. [3] Jie Cuivs [WC] Tiago Silva(non prima ore: 18:00)

Court Banco Carregosa – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Pedro Araujo vs [8] Daniil Glinka

2. [WC] Joao Graca vs [10] Edas Butvilas

3. [1] Renzo Olivo vs [WC] Vasco Prata

4. Henry Searle vs [11] Marek Gengel

Court Mc’Donalds Antas – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [5/Alt] Bogdan Bobrov vs Alejo Sanchez Quilez

2. [6] Evgeny Karlovskiy vs Florent Bax

3. [Alt] Kenny De Schepper vs [9] Daniel Merida

4. [PR] Arthur Reymond vs [7] Alexis Gautier