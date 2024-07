Doppio Misto alle Olimpiadi di Parigi 2024: L’Italia punta in alto con Vavassori-Errani

Il tennis olimpico si arricchisce di una nuova emozionante competizione: il torneo di doppio misto farà il suo debutto alle Olimpiadi di Parigi 2024, promettendo spettacolo e colpi di scena sui campi in terra rossa del Roland Garros.

Sedici coppie composte da un uomo e una donna si sfideranno in un tabellone a eliminazione diretta a partire dagli ottavi di finale. La formula è semplice ma intensa: serviranno tre vittorie per assicurarsi una medaglia, rendendo ogni incontro cruciale per le ambizioni olimpiche delle nazioni partecipanti.

L’Italia si presenta ai blocchi di partenza con grandi aspettative, schierando un duo di alto livello: Andrea Vavassori e Sara Errani. Vavassori, fresco di due finali Slam nel doppio maschile con Simone Bolelli, porterà esperienza e solidità. Errani, finalista al Roland Garros nel doppio femminile con Jasmine Paolini, aggiungerà classe e tattica alla coppia azzurra. Le credenziali ci sono tutte per puntare a un risultato di prestigio.

Il sorteggio del tabellone, previsto per giovedì 25 luglio, chiarirà il percorso delle varie coppie. L’Italia, che figura tra le teste di serie, attende con fiducia di conoscere i propri avversari.

I tornei di tennis si svolgeranno dal 27 luglio al 4 agosto, sulla stessa terra rossa che poco più di un mese fa ha ospitato il Roland Garros. Questo setting familiare potrebbe giocare a favore di chi ha brillato nel recente Slam parigino.

Le coppie in gara

1. Zverev / Siegemund (Germania 🇩🇪)

2. Ebden / Perez (Australia 🇦🇺)

3. Gauff / Fritz (USA 🇺🇸)

4. Tsitsipas / Sakkari (Grecia 🇬🇷)

5. Auger-Aliassime / Dabrowski (Canada 🇨🇦)

6. Vavassori / Errani (Italia 🇮🇹)

7. Granollers / Sorribes (Spagna 🇪🇸)

8. Bublik / Rybakina (Kazakistan 🇰🇿)

9. Pavic / Vekic (Croazia 🇭🇷)

10. Roger-Vasselin / Garcia (Francia 🇫🇷)

11. Medvedev / Andreeva (Atleti Neutrali)

12. Zhang / Zheng (Cina 🇨🇳)

13. Machac / Siniakova (Cechia 🇨🇿)

14. Koolhof / Schuurs (Paesi Bassi 🇳🇱)

15. Salisbury / Watson (Regno Unito 🇬🇧)

16. Nishikori / Shibahara (Giappone 🇯🇵)

Alternates:

– Rune / Wozniacki (Danimarca 🇩🇰)





Francesco Paolo Villarico