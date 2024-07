Alcaraz si racconta: Da Djokovic a Tiafoe, le sue opinioni sul circuito ATP

Carlos Alcaraz, il giovane fenomeno del tennis mondiale, ha recentemente partecipato a un divertente e rivelatore Q&A organizzato dalla ATP, offrendo uno sguardo inedito sul circuito e sui suoi colleghi.

Il numero uno spagnolo ha dimostrato ancora una volta la sua maturità e schiettezza, non esitando a esprimere opinioni franche sui suoi colleghi. Tra le risposte più interessanti, Alcaraz ha indicato Frances Tiafoe come il giocatore più simpatico e divertente nello spogliatoio, sottolineando il forte legame tra i due.

Non sorprende che Novak Djokovic sia stato nominato come il competitore più duro e il miglior ritornatore. Questo riconoscimento da parte di Alcaraz conferma il rispetto che il giovane campione nutre per il serbo.

Interessante la scelta di Alex de Minaur come giocatore più sottovalutato e quello che dovrebbe vincere più titoli, un’opinione che potrebbe sorprendere molti fan e addetti ai lavori.

Alcaraz ha anche rivelato il suo lato più personale, citando “Eye of the Tiger” come la sua canzone preferita prima di una partita e la smorzata come il suo colpo preferito, una scelta che riflette il suo stile di gioco creativo e imprevedibile.

La domanda sul GOAT (Greatest Of All Time) ha visto Alcaraz rispondere con diplomazia e onestà. Pur riconoscendo che i numeri indicano chiaramente Djokovic, ha ammesso di considerare la rivalità Federer-Nadal come l’apice di questo sport.

Risposte di Carlos Alcaraz in un Q&A sul circuito ATP

Giocatore più simpatico: Tiafoe

Competitore più duro: Djokovic

Tennista più sottovalutato: De Minaur

Persona più divertente nello spogliatoio: Tiafoe

Chi chiamerebbe in caso di emergenza: Carreño

Miglior dritto: Tsitsipas

Miglior risposta: Djokovic

Chi dovrebbe vincere più titoli: De Minaur

Maggior provocatore verbale: Rune

Canzone preferita prima di una partita: Eye of the Tiger

Colpo preferito: Smorzata