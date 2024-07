ATP 250 Umago: Il Tabellone Principale e di Qualificazione con il programma di domani. 6 azzurri nel Md

ATP 250 Umago – Tabellone Principale- terra

(1) Andrey Rublev vs Bye

Camilo Ugo Carabelli vs (WC) Luka Mikrut

Alexander Shevchenko vs Fabian Marozsan

Thiago Monteiro vs (7) Tomas Machac

(4) Francisco Cerundolo vs Bye

Qualifier / Special Exempt vs (WC) Matej Dodig

(WC) Mili Poljicak vs Lorenzo Sonego

Qualifier / Special Exempt vs (8) Matteo Arnaldi

(5) Luciano Darderi vs (SE) Duje Ajdukovic

Jakub Mensik vs Alexei Popyrin

Luca Van Assche vs Fabio Fognini

Bye vs (3) Holger Rune

(6) Mariano Navone vs Flavio Cobolli

Qualifier / Special Exempt vs Dusan Lajovic

Qualifier / Special Exempt vs Qualifier / Special Exempt

Bye vs (2) Lorenzo Musetti

(1) Jozef Kovalikvs Filip MisolicDavid Jorda Sanchisvs (8) Nick Hardt

(2) Alexandre Muller vs (Alt) Guido Andreozzi

(WC) Deni Zmak vs (5) Chun-Hsin Tseng

(3) Marco Trungelliti vs (WC) Matija Pecotic

Zsombor Piros vs (7) Henrique Rocha

(4) Oriol Roca Batalla vs Renzo Olivo

Enzo Couacaud vs (6) Jaime Faria

Studenac Arena – ore 18:00

Marco Trungelliti vs Matija Pecotic

Jozef Kovalik vs Filip Misolic (Non prima 20:00)

Court 1 – ore 18:00

Zsombor Piros vs Henrique Rocha

Deni Zmak vs Chun-Hsin Tseng (Non prima 20:00)

Court 2 – ore 17:00

Alexandre Muller vs Guido Andreozzi

Oriol Roca Batalla vs Renzo Olivo (Non prima 19:00)

Court 4 – ore 17:00

Enzo Couacaud vs Jaime Faria

David Jorda Sanchis vs Nick Hardt (Non prima 19:00)