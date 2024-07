Darderi vince ad Amburgo: Quarti di Finale e Best Ranking

Luciano Darderi continua la sua ascesa, conquistando un posto nei quarti di finale dell’ATP 500 di Amburgo. Il giovane italo-argentino ha superato al secondo turno Alexander Shevchenko in un match avvincente, conclusosi con il punteggio di 6-3, 2-6, 6-3 dopo un’ora e 54 minuti di gioco.

La partita è stata un vero e proprio altalena di emozioni. Darderi ha iniziato in sordina, concedendo subito un break, ma ha rapidamente ripreso il controllo, chiudendo il primo set 6-3 con un gioco solido e preciso. Il secondo set ha visto una reazione veemente di Shevchenko, che ha dominato 6-2, portando il match al set decisivo.

Nel terzo parzial entrambi i giocatori hanno lottato punto su punto, con Darderi che ha salvato due pericolose palle break sul 2-3 che avrebbero mandato il kazako in caso di conversione sul 4 a 2. Il momento chiave è arrivato sul 3-3, quando l’italiano ha strappato il servizio a Shevchenko, per poi chiudere l’incontro con autorità sul 6-3 con un nuovo break nel nono game (entrambi a 0).

Il successo non solo proietta Darderi ai quarti di finale, dove affronterà il vincente tra Baez e Lajovic, ma gli garantisce anche il best ranking della sua carriera. L’italiano sale infatti al 32° posto della classifica ATP live, un risultato che testimonia la sua crescita costante.

ATP Hamburg Luciano Darderi [7] Luciano Darderi [7] 6 2 6 Alexander Shevchenko Alexander Shevchenko 3 6 3 Vincitore: Darderi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 A. Shevchenko 0-15 df 0-30 0-40 5-3 → 6-3 L. Darderi 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 A. Shevchenko 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Shevchenko 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 L. Darderi 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Shevchenko 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 L. Darderi 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Shevchenko 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 L. Darderi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-5 → 2-6 A. Shevchenko 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-4 → 2-5 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-4 → 2-4 A. Shevchenko 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 L. Darderi 15-0 15-15 40-15 0-3 → 1-3 A. Shevchenko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 L. Darderi 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 A. Shevchenko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Darderi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 A. Shevchenko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 L. Darderi 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 A. Shevchenko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 L. Darderi 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Shevchenko 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 L. Darderi 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 A. Shevchenko 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 L. Darderi 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 0-0 → 0-1

Statistiche 🇮🇹 Luciano Darderi 🇰🇿 Alexander Shevchenko Punteggio servizio 239 219 Ace 4 1 Doppi falli 2 4 Percentuale prime di servizio 54% (43/79) 52% (39/75) Punti vinti con la prima 65% (28/43) 56% (22/39) Punti vinti con la seconda 50% (18/36) 50% (18/36) Palle break salvate 50% (4/8) 38% (3/8) Giochi di servizio giocati 13 13 Punteggio risposta 195 166 Punti vinti in risposta sulla prima 44% (17/39) 35% (15/43) Punti vinti in risposta sulla seconda 50% (18/36) 50% (18/36) Palle break convertite 63% (5/8) 50% (4/8) Giochi di risposta giocati 13 13 Punti vinti a rete 35% (7/20) 69% (18/26) Vincenti 21 23 Errori non forzati 13 15 Punti vinti al servizio 58% (46/79) 53% (40/75) Punti vinti in risposta 47% (35/75) 42% (33/79) Punti totali vinti 53% (81/154) 47% (73/154) Velocità massima servizio 221 km/h 212 km/h Velocità media prima di servizio 189 km/h 196 km/h Velocità media seconda di servizio 151 km/h 149 km/h





Francesco Paolo Villarico