Djokovic: “Alcaraz superiore in tutto, ma sono orgoglioso di essere arrivato in finale. Nessun pensiero di ritiro. Nel 2024 Alcaraz e Sinner i migliori con distacco”

Novak Djokovic ha mostrato grande sportività e onestà intellettuale dopo la sconfitta contro Carlos Alcaraz nella finale di Wimbledon 2024. Il campione serbo, pur deluso dal risultato, ha riconosciuto la superiorità del suo giovane avversario.

“Oggi mi sono sentito inferiore in campo,” ha ammesso Djokovic. “Carlos è stato migliore in ogni aspetto del gioco: movimento, colpi, servizio… ha fatto tutto in modo incredibile.” Il serbo ha sottolineato come la prestazione di Alcaraz sia stata nettamente superiore rispetto alla finale dell’anno precedente.

Nonostante la delusione, Djokovic ha trovato motivi di soddisfazione: “Se qualcuno mi avesse detto tre o quattro settimane fa che avrei giocato la finale di Wimbledon, non ci avrei creduto.” Ha ricordato i problemi al ginocchio che hanno condizionato la sua preparazione, creando un programma ibrido tra riabilitazione e allenamento.

Guardando al futuro, Djokovic ha individuato i suoi prossimi obiettivi: “I Giochi Olimpici e gli US Open sono i due grandi traguardi per il resto dell’anno.” Il serbo è consapevole di dover migliorare il suo livello per competere con i migliori, in particolare Alcaraz e Sinner, che considera “i due migliori dell’anno con distacco.”

Djokovic ha anche smentito le voci su un possibile ritiro: “Non ho nulla nei miei pensieri in questo momento che suggerisca che questo sia il mio ultimo Wimbledon. Voglio continuare a giocare finché sentirò di poter competere ad alto livello.”





Francesco Paolo Villarico