Paolini nella storia: in finale sia al Roland Garros che a Wimbledon come Serena Williams. Semifinale record con la Vekic che dichiara “Pensavo di morire in campo, dolore ovunque”. Ljubicic sulla polemica Djokovic-pubblico: ‘Comportamento illogico, ma lui l’ha usato a suo vantaggio'” (Video semifinale)

Impressionante il traguardo raggiunto da Jasmine Paolini dopo aver battuto Donna Vekic e accedere alla finale di Wimbledon 2024. L’italiana è la prima giocatrice da quando Serena Williams ci riuscì nel 2016 ad essere presente nella finale del Roland Garros e di Wimbledon nella stessa stagione, dato che mette in evidenza l’incredibile trionfo di Jasmine.

Storia quella che hanno appena fatto Jasmine Paolini e Donna Vekic sul Centre Court. L’italiana e la croata hanno disputato l’incontro di semifinale femminile più lungo di tutta la storia di Wimbledon. Jasmine è uscita vincitrice nel super tie-break del terzo set, con la partita che è durata un totale di 2 ore e 51 minuti.

Sconfitta dolorosa per Donna Vekic che ha confidato fino all’ultimo momento di poter ottenere la vittoria. La tennista croata confessa la sofferenza che ha passato nel suo incontro di semifinale di Wimbledon 2024 contro Jasmine Paolini: “Pensavo che sarei morta nel terzo set. Mi facevano così male il braccio, la gamba… Non è stato per niente semplice lì in campo, ma mi riprenderò. Le mie lacrime erano di dolore, non sapevo come potessi continuare a giocare”.

Ivan Ljubicic parla con Sky Sports Italia di come ha visto tutta la polemica che ha circondato lo scontro tra Novak Djokovic e Holger Rune un paio di giorni fa a Wimbledon 2024. L’ex allenatore di Roger Federer spiega che non capisce bene il comportamento del pubblico: “Questo è un modo originale, perché non vedo alcuna logica nel celebrare con un fischio quando un giocatore fa un punto. Ma lui (Djokovic) l’ha interpretato così, usandolo per avere più concentrazione”.





Marco Rossi